Természetesen a kék-fehérek egyelőre a csak a kövesdi kiruccanásra összpontosítanak, ami nem lesz egyébként olyan könnyed kirándulás, viszont mindenképpen ismerősökkel is találkozhatnak... Babati Benjamin a télen szerződött Mezőkövesdre, előtte húsz évig csak a ZTE-ben futballozott, de Kocsis Gergő is játszott a ZTE-ben, aki a 2019-es feljutásban szintén nagy szerepet vállalt.

A ZTE FC az ötödik, köszönhetően annak (is), hogy szép sikert aratott múlt vasárnap a Fehérvár FC ellen. Ahogy mondani szoktál, sínen van a csapatuk...

-Én a múltkori sikert bravúrként könyvelem el, függetlenül attól, hogy a fehérváriak milyen szériában vannak, hiszen egy erős kerettel rendelkező csapat - szögezte le Waltner Róbert, a ZTE FC vezetőedzője, amikor az újabb mérkőzéssel kapcsolatban kerestük. - Mindig nagy fegyvertény legyőzni őket, amire hazai pályán 14 évet várt a csapat. Akkor szintén 2-0-ra nyertünk, és a Csank János vezette csapatban én lőttem a második találatot. Jó helyzetben vagyunk, de nem mondanám, hogy megnyugodtunk. Inkább úgy fogalmazok: jó hangulatban telnek az edzések és arra hívtam fel a figyelmet most is, hogy megnyugodni nem szabad. Egy új meccs jön, ebből kell kihozni a legtöbbet.

Azért a hangulatot biztos árnyalja Bobál Dávid kiesése. Mennyire okoz ez gondot?

-Nagyon sajnálom Dudit, remekül dolgozott, jól is játszott addig, amíg a keze nem sérült meg ismét. A műtéten túl van, de most úgy néz ki, hogy erre a szezonra már elvesztettük őt. A helyére érkező Mocsi Attila jól szállt be a játékba és még több lehetőséghez juthat.

-A tavasz eddig kifejezetten jól alakul csapatának. Tudom, hogy kérdezték már, de mi az, ami összeállt?

- Erre azt tudom mondani, hogy munka és fegyelem. A srácok partnerek ebben, keményen dolgoznak, amit kérünk tőlük, azt megteszik. Azt gondolom, hogy a tulajdonos részéről nagyon jó döntés volt, hogy már most, illetve a télen hosszabbított a kulcsjátékosokkal. Így nincs bizonytalanság, mindenki a munkára összepontosíthat.

- Térjünk rá a szombati mérkőzésre. Készülnek mondjuk arra, hogy Babati Benjamint miként semlegesítsék, hiszen ha valaki, akkor ő igazán ismerheti a csapatot...

-Ez is benne van, de inkább a Mezőkövesd csapatára készülünk. Ahogy mindig, most is a győzelem az elsődleges célunk. Bízunk benne, hogy szombaton is örülhetünk majd. A hangulaton pedig csak javított, hogy a tulajdonosunk egy nagyvonalú ajándékkal is meglepte a csapatot a Fehérvár legyőzése után.

Nos, nem nehéz kitalálni, hogy a szép siker után mi lehetett az a bizonyos szép ajándék, amivel a csapat menetelését elismerték. Eltiltott nincs a ZTE FC együtteséből, Zoran Lesjak visszatérhet a pályára, aki legutóbb öt sárga lapja miatt hiányzott, hacsak a szakvezető nem dönt úgy, hogy a győztes csapaton nem változtat...

A régi ismerősöknél maradva. Supka Attila, a kövesdiek vezetőedzője is volt a ZTE FC szakvezetője, aki történetesen a 2008-2009-es szezon első felében Waltner Róbert edzője volt.

A Mezőkövesd jelenleg ott van a vonal felett, de mindössze két pontra a Gyirmót előtt. nem kérdés, hogy a kövesdiek számára is mennyire fontos lesz ez az összecsapás.