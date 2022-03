Mint megtudtuk, a Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület célja ezzel a versenyükkel az volt, hogy az utánpótlás versenyzőknek lehetőséget biztosítsanak a tapasztalatszerzésre és a verseny rutin megszerzésére. Itt a legfiatalabbak is kipróbálhatták magukat, hiszen a 6-7 évesek is tatamira álltak. A WKF szabályrendszerben versengő fiatalok között egyes korcsoportokon belül megkülönböztettek felkészültségük és övfokozataiak alapján (A, a magasabb, B az alacsonyabb) két kategóriát. A ZKSE mellett Zalából a Zalaszentgrót, Keszthelyről és Cserszegtomajról is voltak indulók.

ZSKE eredmények. 6-7 évesek. Szivacs kumite, fiúk: 1. Bödör László, 2. Prádli Erik, 2. Horváth Ármin Gábor. Szivacs kumite lány: 3. Domján Adél. 8-9 évesek. Szivacs kumite, fiúk: 2. Szakály Andor, 3. Prádli Róbert. Szivacs kumite, leány: 1. Kovács Szofi, 2. Valu Johanna, 3. Ujj Dorka, 3. Szakály Anna. Kumite fiúk: 2. Ujj Máté, 3. Prádli Róbert. Leány, kata: 1. Horváth Maja Viktória, 2. Somlai Nóra, 3. Ujj Dorka, 3 .Balogh Miranda. Leány kumite "A": 1. Kovács Szofi, 2. Valu Johanna. Leány kumite "B": 1. Horváth Maja Viktória, 2. Balogh Miranda, 3. Somlai Nóra. 10-11 évesek. Kumite fiú: 2. Pompor Gergő. Leány kata: 2. Darók Izabella, 3. Nagy Kata. Leány szivacs kumite: 2. Valu Franciska. Leány kumite: 1. Nagy Kata, 2. Darók Izabella, 3. Valu Franciska. 12-13 évesek. Fiú kumite "A": 2. Molnár GergőFiú Kumite "B": 2. Cseh Németh Balázs, 3. Büki Robin. Leány kata: 1. Nagy Kata. 2. Darók Izabella. Leány kumite: 1. Nagy Kata, 2. Darók Izabella. Szivacs kumite fiú: 1. Csordás Ticián. 13-14 évesek. Kumite fiúk: 2. Csurgai Soma. 14-15 évesek. Szivacs kumite leányok: 1. Darók Izabella, 2. Ujj Dorka.

A Keszthely Budo SE eredményei. 10-11 évesek. Fiú, kata: 2. Babos Marcel. Fiú kumite: 3. Babos Marcel. 12-13 évesek.‌ Fiú kata: 2. Perala Jana Márti, 3. Ternai Roland. Fiú kumite: 1. Ternai Roland. 14-15 évesek. fiú kata: 3. Babos Dániel.

A Cserszegtomaj Shotokan SE versenyzőinek helyezései. 8-9 évesek. Leány kata: 4. Rybina Sofia. 10-11 évesek. Leány kata: 1. Bohár Regina. 12-13 évesek. Fiú kata: 1. Péntek Vizkelety Kristóf. Leány kata: 3. Rybina Anastasia. 14-15 évesek. Fiú kata: 1. Krokker Marcel. Fiú kumite: 1. Krokker Marcel.

A Zalaszentgrót Shotokan SE sportolóinak eredményei. 10-11 évesek. Leány kata: 1. Kabai Boróka. 12-13 évesek. Fiú kata: 1. Lukácsi Barnabás. Fiú kumite: 1. Kabai Gábor. Fiú kumite: 1. Kurucz Botond. Leány kumite: 1. Kalauz Nikolett.Leány kata: 1. Buranyi Édua. Leány kumite: 3. Kovács Lili. 14-15 évesek. Leány kata: 3. Márk Boróka. Leány kumite: 1. Márk Boróka.