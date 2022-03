Semjénháza–Szepetnek 5-0 (3-0)

Semjénháza, 150 néző. Jv.: Major Zs.

Semjénháza: Szakmeiszter (Earles) – Kovács P., Horváth P., Körösi, Csongár, Kapuvári, Bagó, Pápai, Szilágyi (Dobri L.), Kozári, Bakos (Dobri S.). Edző: Kovács Imre.

Szepetnek: Kalányos – Baksai, Fadgyas, Dömötör (Déri), Pál Mi., Szabó Be., Nagy T. (Szilágyi), Pál F. (Büki), Szabó Ba. (Horváth M.), Orsós, Pál Ma. Edző: Németh István.

Küzdelmes, férfias mérkőzésen ilyen arányban is megérdemelt a hazai csapat győzelme. A semjénházaiak ezt a győzelmet játékostársuknak, Szakmeiszter Jánosnak ajánlják esküvője alkalmából, és sok boldogságot kívánnak az ifjú párnak. Egyúttal köszönik a Szepetneknek a sportszerű hozzáállást, hogy belementek a találkozó korábbi kezdésébe. További sok sikert kívánnak a hazaiak a fiatal szepetneki csapatnak.

Gólszerzők: Kovács P. (2, egyet 11-esből), Körösi, Kozári, Csongár. Jók: Kapuvári, Körösi, Kozári, ill. senki. U19: Semjénháza–Szepetnek 2-2.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Hévíz 1-1 (0-1)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Cserfő Gy.

Kiskanizsa: Szőke R. – Petánovics, Piecs, Kotnyek, Dolmányos, László, Kovács D., Jagarics, Ötvös (Kiss G.), Szőke Á., Abay Nemes. Edző: László Roland.

Hévíz: Kiss J. – Farkas F., Buza, Baki (Pál), Nagy G., Sabján (Sebestyén), Bresztovszky, Nagy D., Damina, Lajtai (Filó), Meidl. Edző: Damina László.

Hazai próbálkozások vezették fel a mérkőzést, de már az elején látni lehetett, hogy a vendégek nagyon jól megszervezték a védekezésüket. A félidő jelentős részében a hévíziek térfelén folyt a játék, de a kiskanizsai támadások erőtlenek és körülményesek voltak. Amikor a vendégek eljutottak a hazai kapuig, akkor egy szögletet követően a védőkről levágódott labdát Sabján 7 méterről a léc alá vágta, ezzel előnyhöz juttatta csapatát. Kiskanizsai részről a mezőnyfölény továbbra is megvolt, de helyzet kialakításáig nem tudtak eljutni. Szünet után folytatódott a nagyarányú hazai labdabirtoklás, helyzet azonban továbbra sem akadt, a vendégek védelme jól állt a lábán. A hajrá következett, ami a kiskanizsaiak részéről eredménnyel járt, hiszen egy lecsorgó labdát Dolmányosnak sikerült a bal sarokba juttatni, így kialakult a döntetlen eredmény. Összességében a szívósan védekező, lelkes vendégek megérdemelték az egy pontot a gyengén, ötlettelenül játszó, a kapura kevés veszélyt jelentő hazaiak ellen.

Gólszerzők: Dolmányos, ill. Sabján. Jók: Dolmányos, ill. Buza, Kiss J., Sabján.

Femat Csesztreg–Lenti TE 1-0 (1-0)

Csesztreg, 250 néző. Jv.: Bors B.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Szekeres (Magai), Horváth Ro., Kiss Ba. (Őr), Őri Cs., Nagy N., Kiss Bá. (Horváth Ri.), Őri M., Péter (Pál), Elek. Edző: Tamás Tamás.

Lenti: Balogh B. – Simon P. (Sárkány), Bakos (Biharvári), Kiss K., Balog (Illés), Lovrencsics, Takács, Szabó K., Kondákor (Tóth B.), Mentes, Orbán. Játékos-edző: Koczor Szilárd. A szomszédvári rangadón leginkább a küzdelem dominált a szép játék helyett, a hazai csapat a sok helyzete közül az egyiket kihasználva megérdemelten tartotta otthon a három pontot a kapura nem sok veszélyt jelentő Lenti ellen.

Gólszerző: Elek. Jók: Elek, Nagy N., ill. Balogh B., Takács. U19: Csesztreg–Lenti 3-1.

Csács-NSE–Kinizsi Gyenesdiás 0-3 (0-1)

Nemesapáti, 50 néző. Jv.: Lapath D.

Csács-NSE: Paksy – Zsoldos, Horváth L., Hrotkó, Huszár, Lendvai, Orsós (Kovács Sz.), Offner, Richter, Horváth Sz., Lempeg (Horváth D.).

Gyenesdiás: Szabó Á. – Cséri, Hegyi, Fellner, Nedelkó, Tarnóczai (Szabó G.), Besze, Tóth B. (Horváth P.), Czafit, Zsiga, Sipőcz. Edző: Kocsis Norbert. A jól játszó vendégek sorsát megnehezítette a fiatal hazai csapat lelkes játéka.

Gólszerzők: Tarnóczai, Sipőcz, Tóth B. Jók: Paksy (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Besze, Zsiga, Cséri, Hegyi. U19: Csács-NSE–Gyenesdiás 2-6.

Technoroll Teskánd–Zalaszentgrót 1-1 (0-1)

Teskánd, 150 néző. Jv.: Hegedüs M.

Teskánd: Pergel D. – Simonfalvi, Nagy R., Pergel B., Hetesi, Molnár A. (Major), Bontó, Bedő (Nagy M.), Bailo, Nagy T., Bolla. Edző: Pergel Attila.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Tóth D. (Horváth D.), Gájer (Lampert), Ferenczi, Horváth B., Baráth, Csik, Kiglics, Penczák. Edző: Jankovics Péter.

A mérkőzés első félideje nem hozott látványos játékot, a hazai csapat próbálkozott, a vendégek kontrákra rendeződtek be. A nagy helyzeteket a Teskánd kihagyta, és a vendégek a semmiből egy szöglet után Gájer fejesével előnyhöz jutottak. A második félidő egészében a hazaiak nagy nyomás alatt tartották a vendégeket, de többször nagyszerűen védett Tóth, vagy a társai a gólvonalról tisztáztak, emellett több alkalommal is a kapufa mentette meg a Zalaszentgrótot, akik hősiesen védekeztek. A Teskánd az utolsó pillanatig ment előre, a hosszabbításban egyenlíteni tudott, sőt, a végén még a győzelmet is megszerezhették volna. A hazaiaknak el kell gondolkoznia, hogy miért játszanak két ilyen ellentétes félidőt, de összességében végig jobban futballoztak, viszont a helyzetkihasználáson gyorsan változtatniuk kell, mert a sok kihagyott lehetőség nem marad büntetlenül. A teskándiak sok sikert kívánnak a Zalaszentgrótnak.

Gólszerzők: Bolla, ill. Gájer. Jók: Nagy R., Bolla, ill. Tóth Zs., Horváth B., Penczák, Buzási.