Szarvas Mátyás ultraterepfutó, a természetjárás elkötelezett híve. A Békés megyéből származó pedagógus még odahaza, 1990-ben megalapította a Körösök Völgye Turista Egyesületet, mert családdal, tanítványokkal a természetjárás, a túrázás meghatározó lett az életében. A hatvanadik életévébe tavaly belépett sportoló ultraterepfutó-versenyek állandó résztvevője is.

2008-ban és 2009-ben (45, illetve 43 nap alatt) már sikerrel futotta le az országos Kékkört, ami eleve nagy kihívás. Aztán 2020-ban, a koronavírus- járvány első hulláma után, október–novemberben már 39 nap alatt ért célba Szigligetről indulva és oda visszatérve.

– A természet és a Kékkör népszerűsítése volt a legfőbb célom ebben a viszontagságos időben – mondta akkor az indítatásról. – A második a teljesítmény: sportoló vagyok, és a befektetett munkának meg kell térülnie, a határok túllépése árán is. Ezért is mondom: próbáljon meg mindenki kilépni a körből, amibe a világ most bezárta, és ehhez ott a természet. A harmadik cél szakmai. Üzletember, tréner, előadó vagyok, és motivált, hogy miként lehet megvalósítani egy ilyen vállalkozást.

Hozzátette: a korábbi eredményeiből „lefaragott” 4-5 nap talán nem tűnik soknak, ám a valóságban rengeteget jelent, hiszen ilyen hosszú táv teljesítése alatt például az időjárási körülmények is rengeteg időt vehetnek el.

Az újabb cél pedig a célba érkezés 38 nap alatt, benne egy „csavarral”, Szarvas Mátyás ugyanis ezúttal az óra járásával ellentétes irányba indult útnak. –

Másfél éve úgy gondoltam, az akkorinál nehezebb helyzetbe nem kerülhetek a szervezés során – nyilatkozta az indulás előtt. – Tévedtem, az utóbbi hetek még egyet csavartak a történeten. Ilyenkor lenne a legkönnyebb feladni, ám az nem én lennék. Vállalkozásom pont ennek ellenkezőjéről szól: akkor sem adom fel, ha csak ígérettel van tele a padlás, s akkor sem, ha magukat fontosnak tartó emberek sokadszor is hülyére vesznek… Az üzenetem lényege pontosan az: neked kell megtalálnod a megoldást a problémáidra, neked kell meghoznod a döntést, neked kell megtervezned az utat, és neked is kell végigmenned rajta. Egyetlen dologban közös a cselekvésünk: a bolygó tekintetében. Nem volt véletlen másfél évvel ezelőtti vállalkozásom egyik legfontosabb üzenete: „A Marsra menni? Minek? Itt a Föld nevű bolygó, csak vigyázni kellene rá…”

A 61 éves Szarvas Mátyás tehát hétfőn elindult az első 85 km megtételére, és folytatja útját április 13-ig, a visszaérkezés tervezett napjáig.