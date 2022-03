Nők, Délnyugati csoport

Tungsram SE–Alba Fehérvár U22 20-19 (8-10)

Nagykanizsa, 150 néző. Jv.: Papp R., Uhrin.

Tungsram: Dudora – Szmodics D. 3, Szabó E. 7/2, Horváth A. 2, Füstös 3, Kovács B. 1, Szmodics V. 2. Csere: Tóth V. (kapus), Ács, Csivre V. 2, Andor, Kálovics E., Kovács D., Majoros. Edző: Baranyai Zsolt.

A múlt fordulóban nyújtott gyenge teljesítmény rányomta a bélyeget a kanizsai csapat hangulatára a hétközi edzéseken is. A felkészülés így nem volt optimális, de a gárda a Fehérvár ellen már mindent megtett a sikerért. Támadásban ugyan akadtak gondok, de a védekezés, illetve a kapusteljesítmény is kiváló volt, s így sikerült egy komoly csapat ellen nyerni. Baranyai Zsolt edző szerint büszkék lehetnek magukra tanítványai, és bíznak a hasonló folytatásban.

Jók: az egész hazai csapat.

Gárdony-Pázmánd–Hévíz 37-27 (16-12)

Pázmánd, 50 néző. Jv.: Kriskó, Petrik-Varga.

Hévíz: Molnár – Pem, Balogh B., Burghardt V. 3, Holczbauer 2, Burghardt L. 10, Fekete. Csere: Morácz, Horváth L. 2, Csamangó L. 3, Petruska 5, Holczer. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

A tabellaszomszédok találkozóján (a Gárdony a mérkőzésig 2 ponttal gyűjtött többet a Hévíznél) egy darabig jól tartotta magát a vendégcsapat (12. p.: 11-12). A folytatásban azonban a zalai együttes védekezése teljesen szétesett, a gyors hazai játékosok pedig ezt kihasználva sorra lőtték a góljaikat. A második félidőt is ebben a szellemben, 5-0-s sorozattal indította a tabellán hetedik házigazda, és ezzel el is döntötte a találkozót. A befejező szakaszt már csapatépítésre használta fel a zalai együttes, melyben Burghardt Lukrécia kimagasló teljesítményt nyújtott. A gárdonyiak sikere ilyen különbséggel is megérdemelt.

Férfiak, Délnyugati csoport

Tungsram SE–Kiskőrösi KS 38-23 (18-7)

Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Snóbli B., Snóbli Gy.

Tungsram SE: Szabó M. – Kovacsics 3, Szabó G. 5/1, Péter 5, Hári 7, Füstös 5, Sass 4. Csere: Gelencsér A. (kapus), Kiss G., Molnár G. 1, Baranyai Zs. 1, Marics 1, Balogh P. 5, Szöbölődi 1. Játékos-edző: Csalló Ádám.

A két csapatot csaknem egy teljes tabella választotta el egymástól már a meccs előtt is, a kiskőrösiek az utolsó előtti, 9. helyet foglalták el csupán három szerzett ponttal. Ennek megfelelően a listavezető kanizsaiak egyértelmű esélyesnek számítottak. A találkozó pedig a várakozásoknak megfelelően alakult, a kimenetel egy percig sem volt kérdéses, a kétszer 30 perc pedig gyakorlásnak jó volt a Tungsramnak a későbbi, várhatóan nehezebb összecsapások előtt.

Jók: Hári, Füstös, Péter, Sass.

Szombaton (16 óra) a Tungsram férficsapata a csoportban sereghajtó Siklós otthonában játszik. A nőknél a hétvégén szünet lesz a bajnokságban, majd március 12-én Hévíz–Nagyatád-, egy nappal később pedig Siófok U22–Tungs­ram-meccs következik.