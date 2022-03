Szolnoki Olajbányász - Zalakerámia-ZTE KK 63-74 (16-17, 7-17, 19-23, 21-17)

Szolnok, 800 néző. Jv.: Tóth C., Győrffy, Söjtöry.

Szolnok: Young 7/3, Kovács P. 2, Badzim 11/3, Subotic 16/3, Taiwo 3. Csere: Cakarun 8, Pongó 3/3, Gliszki 3/3, Rudner 3/3, Cummings 7. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

ZTE KK: Wilson 10/6, Takács, De Cosey 18/6, Barnett 15/3, Horti 4. Csere: Révész, Holton 11/6, Parks 14/6, Németh 2. Vezetőedző: Emir Mutapcic.



Az esélyek - nem is volt kérdés - , mindenképpen a hazaiak mellett szóltak, és nehezen melegedtek be a csapatok. Ami mindkét mérkőző félre igaz volt, a ZTE KK például több, mint hét perc elteltével talált be először a mezőnyből, addig csak büntetőből sikerült neki. A Szolnok ekkor már 13-6-ra vezetett, hogy aztán felbátorodjon a zalai csapat is, amely elkezdett zárkózni. Olyannyira, hogy Horti kosarával a negyed végére megfordította az állást (16-17). Aztán jött a második tíz perc és a ZTE KK egészen már arcát mutatta, mint korábban. Az egerszegiek remekül védekeztek, labdákat szereztek, igaz, a pontgyártás valahogy egyik oldalon sem indult meg. Viszont Emir Mutapcic csapata vezetett, a Szolnok pedig szó szerint szenvedett. A 16. percben nyolc pont volt a kék-fehérek előnye (20-28) és ez a vezetés stabilan meg is maradt. Sőt, a félidő hajrájában újabb egerszegi kosarak következtek (23-34).

A ZTE KK pedig a második félidő elején erre is rátett egy lapáttal, amikor Barnett kettesével 15 pontra nőtt az előnye (23-38). Mondhatni, hogy érett a meglepetés, hiszen erre nem sokan gondoltak, de messze volt még a vége. Mindenesetre Németh Ákos két büntetője jött jól (29-45). Barnett és De Cosey volt a ZTE KK két legeredményesebb játékosa, akikkel hazai oldalon csak Subotic tartotta a lépést. Arra azért számítani lehetett, hogy a Tisza-partiak előbb vagy utóbb megpróbálnak ritmust váltani. Avval viszont talán nem számoltak, hogy egy nagyon elszánt ZTE-vel találják magukat szemben, amely harcolt, küzdött, hogy összejöjjön neki a bravúr. Parks bevágta az újabb hármast (42-59), ezzel 15 pontos előnnyel fordult az utolsó tíz percre az egerszegi együttes. Azonban nem lehetett nyugodt, hiszen mégis csak a második helyezett volt az ellenfele amely zárkózott (53-64), amikor Wilon újabb hármasa nyugtatta meg csapatát. Eegyre közelebb került a zalai együttes a bravúrhoz, amit a játék képe alapján teljesen megérdemelt volna. Sokat tett érte, keményen küzdött, de a mérkőzés végére nagyon bekeményített a Szolnok,. Hibákra késznyerítette a ZTE KK csapatát, azonban De Cosey bedobta azt a hármast, ami végképp megnyugtatta a zalaiakat (58-72).



A ZTE KK pedig óriási bravúrral győzött, ami a forduló legnagyobb meglepetése egyben.



A 25. forduló további eredményei: Sopron KC–Kaposvári KK 92-94 - hosszabbítás után, Falco KC Szombathely–DEAC-Tungsram 80-70, Szeged–Pécsi VSK 106-95, Paks–Nyíregyháza 82-73, Alba Fehérvár–Oroszlány 85-82, Kecskemét–Körmend 93-67.