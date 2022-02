Az egerszegiek első gólját az NK Osijek együttesétől kölcsönben a ZTE FC-ben futballozó Josip Spoljaric szerezte, méghozzá egy szépségdíjas találattal. A horvát játékosnak ez volt a szezonbeli harmadik találata, korábban az Újpest ellen talált be, ami akkor fontos gólt jelentett, hiszen az Újpest ellen a 93. percben az ő lövésével szerzett pontot csapata (2-2).

Aztán a Paks ellen is betalált, igaz, akkor a ZTE kikapott (2-5), ám Spoljaric kísértetiesen hasonló mozdulattal volt eredményes, mint pénteken este. Gyakorlatilag ugyanazzal a mozdulattal és technikai kivitelezéssel talált be most is, annyi különbséggel, hogy ezúttal talán két méterről távolabbról. Mindenesetre, a Paks ellen elért és az MTK otthonában szerzett Josip Spoljaric-találat abba a kategóriába tartozik, amit nem könnyű kivitelezni és persze mindenképpen a már említett szépségdíjas kategóriába tartozik.

Fogalmazhatunk úgy is: Spoljaricnak ez lehet a specialitása. Ki-ki pedig eldöntheti, hogy melyik a szebb.

Az első videó ITT, míg a második IDE KATTINTVA tekinthető meg.