Végre ismét nézők előtt 1 órája

ZTE–FTC: Biztosan szezoncsúcsot dönt majd a nézőszám

Utolsóként a Ferencváros jutott be a labdarúgó MOL Magyar Kupa negyeddöntőjébe, így múltkori veresége után jobb hangulatban készülhet már a vasárnapi, ZTE FC elleni bajnoki találkozójára. Természetesen Egerszegen is készülnek gőzerővel a mérkőzésre, és a jegyek is fogynak már elővételben.

Kerkai Attila Kerkai Attila

Zoran Lesjak, (4) a ZTE és Franck Boli (70), az FTC játékosa startol a labdára az egy évvel ezelőtti összecsapáson Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Zoran Lesjak, (4) a ZTE és Franck Boli (70), az FTC játékosa startol a labdára az egy évvel ezelőtti összecsapáson Forras: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Ahogy korábbi híradásainkban már beszámoltunk róla, a labdarúgó NB I. 20. fordulójában a ZTE FC vendége a címvédő Ferencváros lesz vasárnap 17.15-tól. A Fradi vendégjátéka Egerszegen mindig kiemelt figyelmet kap, s így van ez most is. Elővételben már megvásárolhatók a belépők az online felületeken, és fogynak is. Időben nagyon visszamehetnénk a múltba, hogy érdekes és emlékezetes mérkőzéseket idézzünk fel a két csapat egerszegi találkozójáról. Mindjárt az első ilyen volt az 1973. május 6-án rendezett mérkőzés, amikor a Ferencváros bajnoki találkozón először lépett pályára az „egerszegi oroszlánbarlangban”. Kiérdemelte ezt a jelzőt a ZTE stadionja, hiszen gyakorlatilag az első, úgynevezett angol stílusú pálya volt idehaza, ahol futópálya híján a nézők az oldal- és az alapvonaltól pár méterre helyezkedhettek el. Nos, az első egerszegi összecsapáson 23 ezer néző előtt az újonc ZTE 1-0-ra győzött, ami nagy szó volt akkor. A két együttes összesen 75 élvonalbeli találkozót vívott eddig egymással (39 FTC- és 15 ZTE-siker mellett 21 döntetlen született). A ZTE FC mint pályaválasztó a 39. mérkőzésére készül az FTC ellen vasárnap, eddig hazai pályán 11-szer győztek az egersze­giek, 12 döntetlen született és 15 alkalommal a zöld-fehérek örülhettek. Legutóbbi visszakerülése óta a ZTE FC négy alkalommal fogadta a Fradit, ezeken a meccseken két FTC-siker (1-2, 1-2) és két döntetlen (1-1, 2-2) született. Három alkalommal tízezernél is több, vagy azt megközelítő volt a nézőszám, tavaly március 7-én viszont a pandémia miatt nézők nélkül rendezték meg a mérkőzést, ami 2-2-es döntetlennel zárult. Koszta Márk szerezte a zalaiak első találatát, amire Franck Boli kettővel válaszolt, de az akkor még Egerszegen futballozó Futács Márkó pontot érő találattal egyenlített. Nos, vasárnap biztos, hogy lesznek nézők, a jegyeladási adatok alapján ötezer felett lesz a nézők száma. A ZTE FC múlt pénteki sikere az MTK otthonában nagyon jól jött, és az FTC szurkolóit is vigasztalhatja, hogy csapatuk a Paks elleni fiaskót követően szerdán a Vasast legyőzve jutott a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában