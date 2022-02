Az első két tavaszi fordulót a ZTE FC aktuális meccse nyitotta, a 20. fordulót viszont éppenséggel zárja a vasárnap 17.15 órakor kezdődő Ferencváros elleni összecsapás. Jön a Fradi – ahogy szurkolói berkekben mondani szokás –, és mindenki tisztában van azzal, hogy mindez mit jelent: felfokozott hangulat, sok néző és általában egy jó meccs.

Pénteki számunkban is írtunk róla, hogy az FTC legutóbbi négy egerszegi vendégjátéka két fővárosi sikert hozott és két döntetlent, így a legutóbbi, tavaly március 7-i csata is (2-2). Jó lenne most nyerni – fogalmazódhat meg a zalai szimpatizánsok között is, de mit szól ehhez Waltner Róbert, a ZTE FC vezetőedzője?

– Nem örültem, hogy legutóbb kikapott a Ferencváros a Pakstól – kezdte a zalaiak szakvezetője. – Ez szinte biztosan azt eredményezi majd, hogy egy sokkal koncentráltabb Fradi érkezik hozzánk, hiszen most már számára a bajnoki cím a tét. Számunkra az első tavaszi hazai meccs jön, ami nagy jelentőséggel bír. Az MTK elleni győztes találkozónkon nagy segítséget kaptunk a lelátóról, hiszen sokan elkísértek bennünket, idehaza pedig ez a biztatás hatványozottabban erősebb lesz. Bízom benne, hogy olyan meccset játszunk majd, ami után mindenki elégedett lesz.

Waltner ­Róbert – úgy látszik – szeret magas labdákat feladni, például ezzel a mondatával is. Mert nincs olyan meccs – vagy nagyon-nagyon ritka –, ami után valaki ne érezné úgy, hogy valamit veszített is rajta. De persze értjük, mire gondolt. Az meg, hogy a címvédő érkezik, eleve pluszmotivációt ad az ellenfélnek, esetünkben a ZTE FC-nek. Amelynek küzdeni tudásból is elő kell vennie a legjobbját.

– A tényekkel nem lehet vitatkozni, az FTC az a csapat, amelyben válogatottak futballoznak, és olyan labdarúgók, akik már komoly nemzetközi rutinnal is bírnak – ecsetelte, miért lesz fontos a harcosság csapata számára. – Nekünk ezt kompenzálni kell, és sokat számít majd, hogy melyik csapat fog ki jobb napot vasárnap. Bátran kell játszanunk, nem kishitűen, azonban alázatban többet kell hoznunk, az is biztos. Az FTC idehaza az a csapat, amely bár kikapott legutóbb, de senkitől sem kell tartania. Az ősszel győztünk, méghozzá az Üllői úton, erre nagyon jó visszagondolni, és hitet is ad, hogy nem lehetetlen legyőzni a Fradit. Azonban az a siker is húsz év után jött, hogy a ZTE újra győzni tudott az FTC otthonában, vagyis nem minden évben sikerül… Ettől függetlenül vasárnap azt szeretném, hogy a csapatom győzedelmeskedjen.

Bizonyára nagy érvágás a ZTE számára, hogy Ubochio­ma Meshack kihagyni kényszerül a találkozót, hiszen begyűjtötte ötödik sárga lapját. Emir Halilovic hasonló okból hagyta ki az MTK elleni csatát, ám közben ő is megbetegedett, de elvileg bevethető lesz vasárnap. Ami a másik oldalt illeti, Sztanyiszlav Csercseszov kerete oly bő, hogy bárki esik ki belőle, könnyen pótolható. Öt sárga miatt kihagyja a ZTE elleni csatát Muhamed Besic, viszont Vécsei Bálint és Nguen Tokmac visszatérhet a csapatukba.

Nemrég jelent meg Bóbics László tollából az Aranyév című könyv, ami a ZTE FC 2002-es bajnoki évét és címét követi végig. A könyvet a vasárnapi meccs kapcsán is árusítják a találkozó előtt és után a Joy Caféban, valamint az érdeklődők az Alibi Pubban, a Copyshopban, a Piactéri Órásüzletben is hozzájuthatnak.