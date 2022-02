Zimonyi Dávid már vasárnap is a figyelem középpontjába került, hiszen a ZTE FC–Ferencváros találkozón Waltner Róbert már a 25. percben lecserélte, ami a zalai szurkolóknak is beszédtémát adott. Ne kerteljünk, egyértelműen a játékos mellé álltak, hiszen Zimonyi ideérkezése óta kivívta a ZTE drukkereinek szimpátiáját. Legfőképp azzal, hogy az NB III.-ból, szinte a „semmiből” érkezve csillogtatott meg olyan erényeket az NB I.-ben is, amit nem lehet tanítani.



Természetesen megkerestük Zimonyi Dávidot, miután napvilágot látott a hír, hiszen ő tudhatja legjobban, miért döntött a váltás mellett.



– Szóban már korábban megkerestek a Vasastól, értelemszerűen a vasárnapi mérkőzés előtt is – mondta el a játékos. – Úgy éreztem, hogy valóban le akarnak igazolni. Komoly hagyományokkal bíró klubról van szó, amelynek nagy céljai vannak. Összességében úgy éreztem, jót fog tenni nekem a váltás.



Hogy konkrét legyen, megkérdeztük, van-e köze a távozásához annak a ténynek, hogy a ZTE FC–FTC találkozón már az első félidőben lecserélték.



– Semmi köze nincs a vasárnapi meccsnek ehhez – jelentette ki határozottan Zimonyi Dávid. – Úgy éreztem, hogy jó lehetőséget kapok, és több bizalmat, amit szeretnék meghálálni. Ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani a ZTE-nek, hogy hozzájárult a kölcsönadáshoz, és azért is, hogy bíztak bennem, amikor idehoztak az NB III.-ból. Sajnálom, hogy így alakult, de most már pozitívan fogom fel a váltást. Egerszegről pedig nem úgy távozok, hogy soha többé nem térek vissza, ha mondjuk hívnának. Mindent köszönök az ittenieknek.



Azzal, hogy a klub elengedte Zimonyit, egyben újabb támadót is vesztett.



Zimonyi Dávid 2020 nyarán igazolt a zalaiakhoz, összesen 40 alkalommal lépett pályára az NB I.-ben, szerzett 7 gólt és kiosztott 4 gólpasszt. A 2021–2022. évi szezonban a támadó 15 NB I.-es mérkőzésen jutott szóhoz a ZTE FC együttesében, tízszer volt kezdő és ötször becserélték. Összesen három találatot jegyzett ebben a szezonban, és volt egy gólpassza.