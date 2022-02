DVTK U23–ZTE NKK

30-92 (6-21, 4-24,

8-21, 12-26)

Miskolc, 50 néző. Jv.: Nyíri, Bács.

ZTE NKK: Kovács G. 21/18, Frindt 21/3, Óházy, Horváth Fru. 2, Pap 31. Csere: Szórád 13, Ács, Horváth Fa. 2, Molnár 2. Edző: Czukor Bence

Jól kapták el a vendégek a rajtot, Pap Regina és Frindt Nikoletta szépen gyűjtögette a pontokat. A 6. percben Kovács hármasával már tíz ponttal vezetett a ZTE NKK (4-14). A vendégek védekezése jól működött, ha támadásban egy picivel pontosabbak, akkor nagyobb különbséggel is vezethettek volna. Örömteli, hogy hosszú kézsérülését követően Horváth Fanni újra pályára léphetett. A folytatásban is a ZTE uralta a játékot, és fokozatosan növelte előnyét. A 15. percben már minden játékosának lehetőséget adott Czukor Bence. A különbség érezhető volt, hiszen mindössze 10 pontot engedett ellenfelének a ZTE NKK (10-45). A nagyszünet után is jó ritmusban játszottak a zalai­ak, míg a hazaiak továbbra is nagy lelkesedéssel küzdöttek, de nagyon rossz százalékkal dobtak. A vendégeknél Szórád Anna élt csereként legjobban a lehetőséggel, és 13 pontot szorgoskodott össze a találkozón. Összességében végig irányítva az összecsapást megérdemelten nyert a ZTE NKK.

Jók: az egész csapat.

Czukor Bence: „A hosszú utazás ellenére koncentráltan tudtunk játszani. Amit védekezésben elterveztünk, azt egészen 40 percig meg tudtuk valósítani, és azt gondolom, hogy ennek is köszönhető a győzelmünk. A csapat nem a megszokott felállásában lépett pályára, de a lányok remekül megoldották a feladatot, és jó játékkal sikerült nyernünk.”

DEAC–Kanizsai

Vadmacskák SE 82-53 (24-18, 17-13, 18-9, 23-13)

Debrecen, 50 néző. Jv.: Takács Z., Lónáth.

Vadmacskák: Zsámár P. 7, Jurkó 20, Bánhegyi D. 6, Schei­ber 2, Horváth L. 3. Csere: Bánhegyi B. 11, Garai 2, Simon 2. Edző: Zsámár Krisztián.

A meccs első perceiben igyekezett tartani magát a Vadmacskák, s igazából nem is húzott el „meccset eldöntően” a DEAC. Így tartotta magát a második negyedben is a KVSE. Nem esett ebben az időszakban sok kosár, és a nagyszünet után sem egyből léptek el a hajdúságiak ellenfelüktől. A találkozó 25. percében 54-40-es állásnál alakulhatott úgy az eredmény, hogy onnan a hazaiak már lényegében elkönyvelhették a győzelmet, a Kanizsa pedig a 12. helyen áll a bajnokságban.

Jó: Jurkó.

Zsámár Krisztián: „Hosszú utazás után, rengeteg eladott labdával sajnos nem tudtunk a második félidő során a mérkőzésben maradni. Kevesen is voltunk, és fáradtak is, azt gondolom azonban, hogy küzdeni ennél sokkal jobban lehetne. Ezt nagyon hiányoltam a lányoktól.”