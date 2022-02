<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/87aaZgZ-bZM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>Zalakerámia-ZTE KK - DEAC-Tungsram 91-67 (24-17, 19-12, 23-20, 25-18)

Zalakerámia-sportcsarnok, 800 néző. Jv.: dr. Mészáros, Tőzsér, Söjtöry.

ZTE: Wilson 18/6, Takács M. 2, De Cosey 12/6, Barnett 12/6, Holton 17/3. Csere: Parks 19/12, Horti 7, Polster, Révész 2, Németh 2, Csuti, Makkos. Vezetőedző: Emir Mutapcic.

DEAC: Thames 16/9, Hagins 15/9, Drenovac 16/3, Kovács 2, Aska 6. Csere: Tóth 7, Polyák 5/3, Valerio, Kerpel-Fronius G., Neuwirth. Vezetőedző: Jorgosz Vovorasz.

A vendégeknél ott volt a keretben a ZTE-ben nevelkedett center, Tóth Ádám, akinek játéka előzetesen kérdéses volt. Ez zalai szempontból nem volt jó hír, hiszen az egerszegi szempontból éppen a palánk alatti terület az egyik neuralgikus pont.

A ZTE 2,5 perc után dobta az első kosarat, Barnett talált be messziről (3-5), majd egy perc múlva ugyanő újabb triplával fordított a vezetésen. Mindkét csapat sokat próbálkozott messziről, a meccs első 5 kosarából 4 tripla volt. Fej-fej mellett haladt a két csapat (8. p.: 15-13), a palánk alatt Horti-Tóth csata látszott kibontakozni. A ZTE nagy energiákkal és fürge lábbal védekezett, ez nem esett jól az ellenfélnek (10. p.: 22-15). Tovább nyílt az olló a házigazda javára a második negyed elején (12. p.: 28-19), jött is az időkérés debreceni részről. A DEAC kijött egész pályára, így próbálva megzavarni a hazai labda-felhozatalt, ám a fegyver fordítva sült el, mert a hátul fellazuló védekezést jól használta ki a ZTE (15. p.: 32-21). Újabb DEAC-időkérés következett, miközben hazai részről örülni lehetett Parks teljesítményének is, aki ezen a meccsen két negyed alatt több hasznot hajtott, mint az elmúlt hónapban összesen (17. p.: 38-23). A ZTE támadásban nem sietett, kifacsart az órából minden másodpercet, nem egyszer a dudaszó előtti utolsó pillanatokban szerezve pontokat. Védekezésével pedig a túloldalon sokszor gúzsba kötötte ellenfelét - a második negyedben 12 vendég pont esett, erre bárki büszke lehetne (43-29).

Következett a harmadik negyed, mely a szezonban sokszor alakult már rémálom-szerűen a ZTE-nek. Most azonban a házigazda tovább dominált (22. p.: 50-32). Rossz hír volt, hogy Wilson 3 személyi után a padra került, érkezett azonban a helyére Parks, aki triplával szállt be (23. p.: 53-32). A következő percekben mégis jött a zalai lefagyás, a DEAC letámadása eredményessé vált, a házigazda sorra vesztette a labdákat és kapta a pontokat (53-37). Nőtt a feszültség és keményedett a meccs, Hagins és De Cosey össze is akaszkodott, a játékvezetők videózás után mindkét oldalra kiosztottak egy sportszerűtlen hibát. Ez a közjáték is segített azonban talán, hogy a házigazda úrrá legyen a gondokon, a csarnokban pedig B-közép nélkül is szólt a "Zeg, Zeg, Zeg, Zalaegerszeg!". A záró negyednek 66-49-ről futottak neki a csapatok, majd 71-52-nél ismét időkéréssel próbálkozott a Debrecen. Hihettük, hogy végre lesz végre egy nyugodt végjáték Egerszegen és valóban: a ZTE elérte, hogy ezúttal a győztes kiléte már ne legyen kérdéses (36. p.: 75-55).

Forrás: Pezzetta Umberto

A játékvezetők tették "érdekessé" az utolsó perceket, egyszer hosszasan videóztak látszólag minden eredmény nélkül, majd percekig keresték egy debreceni fault gazdáját - nem keltette kifejezetten azt a benyomást, hogy értik a dolgukat. A hazaiakat mindez szerencsére nem zavarta meg (38. p.: 84-57) - a csarnokban régen volt utoljára olyan hangulat, mint most. A ZTE-nek minden sikerült, a Debrecen szétesett, Mutapcic pedig az utolsó másfél percre pályára küldte a magyar fiatalokat. A ZTE nagyobb különbséggel nyert, mint amennyivel októberben Debrecenben kikapott (88-66) és bár ennek az egymás elleni eredménynek a tabellán vélhetően nem lesz már jelentősége, azért tudjuk, hogy amúgy van, nem is kicsi.

Forrás: Pezzetta Umberto

Emir Mutapcic: "Büszke vagyok a csapatra és a játékosokra, nagyon fontos mérkőzést nyertünk. Reméljük, tudjuk ezt folytatni a következőkben is."

Jorgosz Vovorasz: "Sorozatban ez a harmadik meccs,amin nem megfelelő koncentrációval játszunk, ezért nem tudjuk megcsinálni azt, ami edzésen sikerül."