Kanizsa Vízilabda–ASI DSE 11-10 (4-3, 3-4, 2-2, 2-1)

Nagykanizsa, 30 néző. Jv.: Győri, Duray.

Kanizsa: Ajkay-Takács – Vadovics L. 2, Vass B. 3, dr. Illés 4, Márkus, Klár, Balaska 2. Csere: Ambrusz (kapus), Vadovics Á., Solymosi, Szávai, Vlaszák F., Spitz. Edző: Regős Áron.

Jók: Vass B., Vadovics L.

Amikor a találkozó elején a fővárosiak megszerezték a vezetést, aligha gondolták sokan a kanizsai uszodában, hogy mindez még 7-8-nál is megismétlődik majd a mérkőzésen. Jócskán benne jártunk már a harmadik negyedben, amikor még mindig vendégelőnyt mutatott az eredményjelző. Az utolsó játékrész is kimondottan kiélezett csatával telt, Vadovics László keze azonban 17 másodperccel a vége előtt nem remegett meg. Így a Kanizsa Vízilabda megnyerte újabb bajnoki találkozóját.



Regős Áron: Nagyon nehezen indult a mérkőzés, ami sajnos kitartott a végéig. Az ASI jól játszott, mi pedig végig nagyon gyengén. Enervált, fáradt csapat benyomását keltettük, ez főképp az igen kemény edzéseknek volt köszönhető, amit a héten csináltunk, és ez az én felelősségem. Voltak hiányzóink, betegeink is, de ez nem lehet mentség a játékra, amit nyújtottunk. Nem becsültük le az ellenfelet, amely végig jól teljesített. A folytatásban ennél sokkal jobb játék kell, hogy a céljainkat elérjük. A konzekvenciát levontuk a meccsből, és minőségi változás lesz az elkövetkező játéknapokon, pozitív irányba, ebben biztos vagyok.