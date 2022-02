A ZTE FC 1-0-ra legyőzte a szombatig még csak pontot sem hullajtó, a tavaszt három sikerrel kezdő Csertői-legénységet - tehát nem tekinthetjük annyira magától értetődőnek a zalai sikert. A fordulóban meglepetésekből nem volt hiány: a DVSC Felcsúton győzte le a Puskás FC-t, az éllovas Ferencváros ikszelt az utolsó MTK-val, a Kisvárda szintén döntetlent játszott a Pakssal.

A dobogósok közül egyik csapat sem nyert. Ám az igazi nagy meglepetés a forduló utolsó mérkőzésén született: az Újpest Székesfehérvárról vitte el a három pontot. Nos, miért is soroltuk fel ezeket... A ZTE FC gyirmóti sikere éppen az előbb említett eredmények miatt értékelődött fel, hiszen így nem csökkent az előnye a mögötte lévőkhöz képest. Sőt, Waltner Róbert együttese az előző fordulóhoz képest két helyet még előrébb is lépett és újra ötödik. Ha pedig a másik "irányból" nézzük: ha a ZTE gólaránya valamivel jobb lenne, akkor az FC Fehérvárt is megelőzné és már negyedik lehetne... A lényeg: az első három helyezett (FTC, Puskás FC, Kisvárda) ellépett a többiektől, a mezőny másik fele viszont egyre sűrűbb. Az egerszegiek helyzete stabil, a szombati sikerrel sokak szerint nagyjából a bent maradását is bebiztosította már.

Tény, hogy egy lépéssel közelebb kerültek az egerszegiek ehhez. Persze, ha a főszereplőket kérdeznék erről, valószínűleg az előbb említetteket sorolnák fel. Azaz a mezőny nagyon sűrű, egy fordulón belül is sokat változik a helyzet, és messze még a vége. Ami a kék-fehérek szempontjából biztató, hogy hozták az olyan mérkőzéseket, mint volt a szombati. Waltner Róbert is kiemelte, hogy az MTK-t és a Gyirmótot eddig mindkétszer legyőzték, márpedig ez sokat számíthat.

Maga a szombati mérkőzés nem biztos, hogy a szezon legjobb játékát hozta, de nem lehet megkérdőjelezni, hogy a ZTE FC játszotta a jobb futballt. Lehetett volna biztosabb is sikere, de nem érdemes telhetetlennek lenni. A házigazdák ugyanis egy remek sorozat után várták a ZTE FC-t, amely viszont nem ebből indult ki, hanem a saját játékával volt elfoglalva, és ezt érvényre is juttatta. Az egyetlen gól szerzője, Koszta Márk érdeme vitathatatlan, mellette Zoran Lesjak (és a másik oldalon Bedi Bence) most is nagyon aktív volt, valamint Tajti Mátyás szervezőmunkája is sokat jelentett.

Gyirmótra pedig a ZTE és szurkolói is szívesen utaznak, nem véletlen, hogy legalább kétszáz fős volt a zalaiak tábora. A Gyirmót FC vendégszemmel nézve is egy korrekt klub, jól szervezett náluk minden, különösebb sallang nélkül.

A hét végén pedig elérkezik a mezőny számára a második kör utolsó játéknapja. A ZTE FC szombaton (14.30) a Kisvárdát fogadja, és nem titok: lenne miért visszavágni. A 11. fordulóban a várdaiak 5-0-ra nyertek...