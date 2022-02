A sörgyáriak tartalékos összeállításban az őszi eredményt megismételve újra döntetlent játszottak békési riválisukkal, a többiektől pedig kikaptak.



Kanizsa Sörgyár SE–Szekszárd AC 3:6

A kanizsai győztesek: Tominjak 2, Mátrai.

A Szekszárd volt a mérkőzés abszolút esélyese, a kanizsaiak helyzetét pedig tovább rontotta, hogy Vejnovic szerbiai elfoglaltságai miatt hiányzott a gárdából. Őt Mátrai próbálta helyettesíteni. A Tominjak-Mátrai páros most játszott először, ennek ellenére szoros három szettet produkáltak. Egyéniben Tominjak két biztos siker után rendkívül szoros meccsen kapott ki a szintén szerb színekben is játszó Halásztól. Mátrai egyet nyert, Kovácsnak ez nem sikerült, így vereség lett a vége.



Budapesti Erdért SE–Kanizsa Sörgyár SE 6:1

Győzött: Tominjak.

A bajnoki tabellát pontveszteség nélkül vezető Erdért ellen Tominjak, Újházi, Kovács összeállításban álltak fel a kanizsaiak. A bajnokjelölt az összecsapáson érvényesítette a papírformát.



Békési Team–Kanizsa Sörgyár SE 5:5

Győztek: Tominjak 3, Mátrai 2.

Ősszel döntetlent játszott a két csapat, akkor a kanizsaiak nem voltak elégedettek az egy ponttal, most viszont bravúrnak számít a pontszerzés. Párosban nagyon hiányzott Vejnovic, a Tominjak, Mátrai duó csak két szoros szettre volt képes. Egyéniben Tominjak fantasztikusan játszott, még szettet sem veszített. Mátrai nehezen ugyan, de két meccset nyert. Kovács Melánia talán most játszott a legjobban, Ungureán ellen végig vezetett, a döntő szettben is, már csak két pontra volt a győzelemtől, s innen fordított a békési ellenfele.



Kanizsa Sörgyár SE–Ajkai Asztalitenisz SE 1:6

Győzött: Tominjak.

A Tominjak, Újházi, Kovács összeállításban ennyire voltak képesek a sörgyáriak. Tominjak most is remekül játszott, a többiek helytálltak.



Jakabfi Imre csapatvezető: „A csapat tartalékosan is jól teljesített. A Békés elleni meccs rosszul indult, a végén azonban a győzelem lehetősége is megvolt, de meg kellett elégednünk a döntetlennel. Tominjak végig kiválóan játszott, tíz meccsből hetet nyert.”