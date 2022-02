Az előzmények ismeretében nemcsak a két fél szimpatizánsai, de a semleges érdeklődők is a forduló egyik legérdekesebb találkozójaként jellemezték a ZTE FC és a Kisvárda soron következő összecsapását. Ez alapján pedig akár gólgazdag találkozó is kisülhetett volna belőle. Ez most nem jött össze, bár azt nem lehet mondani, hogy akár a ZTE, vagy a Kisvárda ne tett volna meg mindent, hogy betaláljon az ellenfél kapujába.



Érdekes volt viszont a mérkőzés utáni beszélgetés az edzőkkel, hiszen Waltner Róbert, a hazai együttes, valamint Révész Attila, a kisvárdaiak szakvezetője is jó meccsről beszélt. Amivel nem feltétlenül kell vitatkozni, bár az is elhangzott, hogy volt némi óvatosság is a csapatok játékában. Waltner Róbert egyébként úgy fogalmazott: csapata soha nem játszik döntetlenre, és most sem tette ezt, de a pályán volt egy ellenfél, amely zártan védekezett, és tette a dolgát fegyelmezetten, így nehéz volt ellene helyzeteket kidolgozni. Révész Attila szerint pedig a ZTE játszott hasonlóan szervezetten, de persze azt mindkét szakvezető úgymond elismerte, hogy ezen a találkozón olyan sok lehetőség valóban nem adódott a gólszerzésre.



Megkérdeztük Waltner Róberttől, miként értékeli, hogy a meccsen nem kevesebb mint hét sárga lapot osztott ki a játékvezető, hiszen egyáltalán nem tűnt durvának a játék.



– Érzésem szerint is túlzó volt ez a hét lap – jegyezte meg a zalaiak szakvezetője. – Ez egy férfias sportág, vannak ütközések, szóval mérlegelni kellene, mikor kerüljön elő a lap és mikor ne. Nyilvánvaló, a durva szabálytalanságokat és belépőket szankcionálni kell, de most nem éreztem, hogy minden esetben ilyen előzte volna meg a sárgát.



A ZTE FC következő ellenfele vasárnap a MOL Fehérvár FC lesz, és ezt a találkozót a kialakult helyzet megint csak a 23. forduló egyik legérdekesebb összecsapásává léptetheti elő. A székesfehérváriak a tavaszt öt vereséggel kezdték, edzőt is cseréltek, de az új mester, Michael Boris irányításával is már kétszer kikapott a társaság. A német szakvezetőnek Preisinger Sándor a segítője, akit aligha kell bemutatni Zalaegerszegen. A ZTE korábbi játékosa és gólkirálya, majd később edzője is itt volt a szombati találkozón. Az, hogy mit jegyzett fel a mérkőzésből, maradjon az ő titka, ám néhány szót váltottunk vele.



Preisinger a Fehérvár szereplésével kapcsolatban elmondta: most olyan időszakban vannak, amikor gyakorlatilag semmi sem jön össze nekik, de mindez nem maradhat így mindig.



A ZTE szempontjából az említett bőséges ­szombati „lapjárás” azért is érdekes, mert az együttes egyik alapembere, Zoran Lesjak a Fehérvár ellen nem játszhat, hiszen szombaton begyűjtötte az ötödik sárgáját. A ZTE szakvezetésének ezen a héten tehát egy komoly feladat is jut, hogy miként oldják meg a horvát védő pótlását.