Még januárban számoltunk be arról, hogy a közönség igényeit kiszolgálva új sportággal bővítették a palettát a sportlétesítményben, mely a városi tekebajnokságnak és az NB III-as tekemeccseknek is helyet ad. A legutóbbi darst versenyre, mely már három táblán zajlott 22-en neveztek Lentiből és a környékről. Az egész napos, 10 órától 21 óráig tartó viadal jó hangulatban zajlott, a közönség is jól szórakozott, sportszerű küzdelem zajlott. Végül az első a januári viadalon is győztes Deák Gergő végzett az első helyen, illetve ő lett a torna legmagasabb kiszálló játékosa és a legtöbb 180-at dobója is. Második lett Juhász Péter, harmadik Török Róbert, a különdíjat pedig egy ifjú tehetség, Gáspár Márk kapta.

A szervezők részéről Rábel László, a tekéző tulajdonosa elmondta, hogy a verseny népszerűsége és az első darts verseny utáni pozitív visszajelzések is mutatják, hogy szükség van ilyen hangulatos sporteseményekre, ezért terveik szerint további sportággal bővítik hamarosan a palettát a tekézőben. Hogy mivel, arról a későbbiekben tájékoztatják majd az érdeklődőket.