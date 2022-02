A ZTE FC II. együttese vasárnap (11.00) a Mol Fehérvár II. csapatánál vendégeskedik, a Tarr Andráshida ugyancsak vasárnap (14.00) a Kelen SC-t fogadja, a szerdán még kupameccset vívott FC Nagykanizsa pedig ugyanebben az időpontban a Gárdonyt látja vendégül az Olajbányász-stadionban.

10. Nagykanizsa, 26 pont

Gombos Zsolt vezetőedző nagykanizsai legénysége különös érzésekkel készülhet a harmadik vonal 21. fordulójára, hiszen szerdán nem mindennapi csatát követően búcsúzott a Magyar Kupa küzdelmeitől az NB II.-es ETO FC Győr ellenében. A hazai kupameccs után vasárnap újra az Olajbányász-stadionban mérkőzik tehát az FCN, s legyünk őszinték, nem ugyanaz egy MK-nyolcaddöntőre „felpörögni” és egy szimpla NB III.-as találkozónak nekifutni. A cél persze az, hogy ez mentálisan ne okozzon problémát a labdarúgóknak, akiket Nagykanizsán az ősz második fele utáni lebetegedés- és sérülés-dömpinget követően a mostani felkészülési időszakban újra betegséghullám ért el.

A játékoskeret némileg változott, hiszen öt labdarúgó, Balogh Ferenc, Bohata Ádám, Nikics Nemanja, Talabér Attila, valamint Tóth Gergő távozott, másoknál edzéshiány, illetve sérülés játszik még szerepet, érkező viszont az utolsó pillanatokig még nincs a keretnél. Ebben a helyzetben hárulhat egyre nagyobb feladat azokra a fiatalokra, akiket az elmúlt hetekben a felkészülési találkozókon mind több alkalommal vetettek be. Mindez a szakvezetés mellett az ifjú focistáktól is igényel türelmet, s ha rászolgálnak a bizalomra, a klubnál is elmondhatnák: ugyan nem számolhattak érkezők garmadájával, ellenben néhány itteni nevelést is sikerült valamilyen szinten beépíteni a helyi NB III.-as gárdába. Ahogy Bános Levente példája is bizonyítja, aki meglehet, még nem főszereplő, de megfelelő alázattal és szerénységgel 17 évesen is lehet már Magyar Kupa-nyolcaddöntőn szerepet kapni.

15. ZTE FC II., 21 pont

A ZTE FC második együttese fiatalokból áll, és a télen új szakvezető, Koller Zoltán került a kispadra, ugyanis Bozsik József immár teljes idejében az élvonalbeli szakmai stáb munkáját segíti. A nagykanizsai Koller Zoltán, aki még a dél-zalaiakkal kezdte az NB III.-as szezont, novembertől dolgozik a ZTE kötelékében, előbb az U17-es együttest irányította.

– Nem volt váratlan a felkérés, hogy az NB III.-as együttes szakmai munkáját vigyem, én pedig örültem a lehetőségnek – mondta Koller Zoltán megkeresésünkre. – Annyi újdonság mégis van számomra, hogy második csapat lévén nem egy az egyben az én döntéseim formálják az együttes munkáját, hiszen az első csapat érdekeit itt maximálisan figyelembe kell venni. Viszont rugalmasan működik ez, és a cél is ugyanaz, mint korábban. Tehetséges fiatalok felnőttszintre nevelése, plusz a visszajátszók formába hozása, játéklehetőség biztosítása. Továbbá cél a bennmaradás, és jó lenne a középmezőnyben ragadni, de nem könnyű ez a feladat sem. A felkészülést befolyásolták a megbetegedések, ám egy edzőmeccsünk sem maradt el, szerencsére.

20. Andráshida, 7 pont

Az újonc Andráshida SC együttese a téli szünetben tovább fiatalodott, és a tavasz is ennek a jegyében telik el – tudtuk meg a nyitány előtt Dobos Sándor vezetőedzőtől. A csapattól távozott Pajor Imre, Kalamár Milán, Vass György, Czene Mátyás és Bartalics Erik. A helyükre egyelőre nem érkezett senki, de az átigazolás hétfő éjfélig tart, így addig akár bővülhet is a keret.

A felkészülésről és a tavaszi terveikről így nyilatkozott a szakvezető:

– Marad az az út, hogy a saját fiataljainkkal töltjük fel a keretet, akik az ifjúsági csapatban is szerepelnek – mondta el Dobos Sándor. – Amit nem bánok, de ezt hozta az élet. Célunk az, hogy a fiatalokat beépítsük a felnőttcsapatba, bár az NB III. nekik most igencsak nagy ugrás lesz. Alkalmazkodnunk kellett a helyzethez, ezt választottuk, ami a nehezebb feladat, de beleállunk. A helyzetünk ismert, ám az Andráshida SC-nek nem szokása, hogy feladja a harcot. Minden mérkőzésből a legtöbbet akarjuk kihozni, így a nyitányon a Kelen SC ellen is. A felkészülésünk – ahogy minden csapatnál – nálunk sem volt szokványos, de nem is élünk szokványos időket. Volt, hogy heten voltunk csak edzésen, a vírusfertőzés gyakorlatilag mindenkit elért.