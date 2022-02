Szerdán 13 órától rendezik a labdarúgó Mol Magyar Kupában a FC Nagykanizsa–ETO FC Győr-mérkőzést az Olajbányász-stadionban, mely arról hivatott dönteni, melyik legénység juthat a legjobb nyolc közé a jelenlegi sorozatban. 2018 februárja után a dél-zalai gárda tehát ismét az MK ezen szakaszában bizonyíthat, s érdekesség, hogy az akkori keretből Horváth Balázs, Kovács György, valamint Péntek Adrián azok a futballisták, akik ezúttal is szerepet kaphatnak. A helyzetet nem könnyíti, hogy a csapat felkészülése közel sem volt zavartalan a megbetegedések okán, illetve „humánerőforrás-részlegbeli” információk alapján Ekker Milán fegyelmi okokból kifolyólag nem tagja a győriek ellen készülő együttesnek.

– Először is azt szögezném le, mindenki várja már nagyon a kupamérkőzést, melyen a Győr esetében egy olyan gárdával mérkőzhetünk, ahol szintén nagy a várakozás, már csak a tulajdonosváltás, illetve a presztízs apropóján is – kezdte Gombos Zsolt, a kanizsaiak szakvezetője. – Sajnos volt két olyan, mindent lenullázó hetünk a tizenkét beteg labdarúgónkkal, amely felborította menetrendünk. Ezért is jött nagyon jól, hogy vannak olyan labdarúgóink például Kovács Györggyel az élen, akikre az ilyen nehéz helyzetekben mindig számíthattunk. A kellő motivációval nem lesz probléma, de nem lesz egyszerű meccs a már említett okok miatt. Ehhez társul az is, hogy lényegében hat játékossal kevesebben vagyunk a távozók okán, igazolni pedig eddig nem tudtunk. Vannak persze fiataljaink, akikkel nem csupán a szerdai meccs végett, de a bajnokság tavaszi szezonjában is úgy dolgozhatunk, hogy megpróbáljuk őket felépíteni az NB-s szinthez. Mindent megteszünk a győzelemért, mert szeretnénk továbbjutni a kupában az ETO ellen.

Azzal a négyszeres bajnok és négyszeres kupagyőztes ETO-val szemben, mely nem kezdte kimondottan jól az NB II. tavaszi idényét, mivel éppen attól a Haladástól, majd a Szentlőrinctől kapott ki Klausz László csapata, melyekkel januárban a Kanizsa is meccselt felkészülési mérkőzéseken. A másodosztályban 9. kisalföldiek kedden délután Zala felé vették az irányt és Zalakaroson megszállva várták a kanizsai Magyar Kupa-összecsapást.

Gombos Zsolt, a kanizsaiak szakvezetője azt ígérte: csapata mindent elkövet a továbbjutás érdekében, és számít ebben a harcban az olyan rutinos játékosára is, mint Kovács György (középen). Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Ha Kanizsa mindenkori kirakatcsapatait és a győriek közötti tétmeccseket nézzük, akkor az utolsó nagykanizsai „randevút” 1999 őszén, még az NB I.-ben az 1. FC Nagykanizsa nyerte 2-0-ra. A Magyar Kupában pedig az 1997–98-as szezonban találkoztak, akkor ellenben Dél-Zalában is a zöld-fehérek győztek. Az utóbbi évtizedek futballmúltja alapján tehát a dél-zalaiak stadionjában bármi megtörténhet, de az NB II. és az NB III. közötti erőviszonyokat tekintve, magától értetődően szerdán az ETO FC Győr az esélyes Nagykanizsán. A kupa azonban éppen azért kupa, mert időnként borulhat a papírforma…