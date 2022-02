A DEAC-Tungsram elleni 91-67-es sikerhez hasonlót nagyon régen élhettek át legutóbb a férfikosárlabda hívei Egerszegen. A csapat ebben a szezonban inkább csak vereségekkel keserítette a publikumot, s ha nyert, azt is néhány pontos különbséggel tette. Persze egy szoros, akár hosszabbításos siker pontokat tekintve éppen annyit ér a tabellán, mint a szombatihoz hasonló magabiztos, de az igazán jó hangulatot mégis a 20 pont feletti diadal hozza meg. Ez fényesen igazolódott a hétvégén is: a kék-fehérek utóbbi időben igencsak megcsappant közönsége (rossz volt nézni, hogy amikor melegíteni kifutott a Zete, alig kéttucatnyian lézengtek a lelátón) a végén csaknem olyan zajjal ünnepelte a fiúkat, mint a régi szép időkben. Mint mondjuk majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt, amikor 2021. február 3-án alapszakaszmeccsen legutóbb 20 pontnál többel tudott nyerni a ZTE KK: a végeredmény akkor 92-69 volt, a sikert pedig egy kicsit még édesebbé tette, hogy a Körmend volt a szenvedő fél.

Szóval volt ünneplés szombaton, és volt is mit ünnepelni ezúttal, hiszen a zalaiak egyetlen rövidzárlatot leszámítva végig kézben tartották a meccset. A siker pedig szinte a semmiből jött, hiszen a csapat talpra állásának januári szakaszában a Debrecennél sokkal alacsonyabban jegyzett ellenfelekkel szemben sem csillogott a ZTE. Az ismert szólást kifordítva mondhatnánk, hogy ezúttal borult égből érkezett a napsütés Egerszegen, a hazai csapat játékában pedig nem lehetett kivetnivalót találni. A keret minden tagja hozzátette a magáét a sikerhez, a kivétel nélkül két számjegyű VAL-értéket produkáló amerikaiak (Wilson 32, Barnett és Holton 22, De Cosey 21, Parks 20) pedig úgy húzták az együttest, ahogy azt várni lehetett tőlük az elejétől kezdve.

A zalai fölény markáns volt lepattanózásban (38-23), de a ZTE a mezőny minden pontjáról jobb százalékkal dobott ellenfelénél (57-42), középtávolról pedig különösen (67-38). Apróság, de a házigazda ezúttal nem rontott a büntetővonalról (9/9). Elősegítette nyilván Emir Mutapcic csapatának sikerét, hogy a DEAC szemmel láthatóan nagy gödörben van, de ez az egerszegi érdemekből nem von le. Gondoljunk csak arra, hogy két hete egy szintén igen harmatos Paks volt a vendég a megyeszékhelyen, a katarzis azon az estén mégis elmaradt – bár a győzelem azért szerencsére nem.

A közeljövőbe tekintve pedig most már talán joggal lehet optimista a ZTE minden szurkolója. Az egerszegiek első februári meccsükön is folytatták a januárban megkezdett felzárkózást, miközben malmukra hajtotta a vizet, hogy a 21. fordulóban a tabella utolsó 6 helyezettje közül ők voltak az egyetlenek, akik nyerni tudtak. Kikapott (és zsinórban 3 elvesztett meccsnél jár) az a Nyíregyháza is, amelyhez legközelebb (szombat, 19 óra) látogat a zalai együttes.