ZTE FC - Ferencváros 1-3 (1-2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 5266 néző. Jv.: Farkas (Vígh-Tarsonyi, Horváth Z.).

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Kálnoki-Kis, Serafimov, Gergényi (Halilovic, 63.)- Sankovic, Bedi, - Spoljaric, Tajti, Koszta (Szalay, 71.) - Zimonyi (Grzan, 26.). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Ferencváros: Dibusz - Wingo, S. Mmaee, Blazic, Botka (Civic, 91.) - Vécsei, Laidouni - Zachariassen (Gavric, 75.), Tokmac, Zubkov (Loncar, 62.)- R- Mmaee (Bassey, 75.). Vezetőedző: Sztanyiszlav Csercseszov.

Gólszerzők: Spoljaric (45.), illetve Zachariassen (1.), R. Mmaee (33.), Botka (49.)

Sárga lap: Lesjak (42.), Gergényi (55.), illetve S. Mmaee (89.).

A két csapat úgy léphetett pályára, hogy a meccs kezdetére már minden eredmény ismert lett ebben a fordulóban. A ZTE FC szemszögéből ez úgy nézett ki, hogy nagyon megindult a mezőny hátsó fele és feljöttek az előttük állókra, így nagyon fontos lett volna Waltner Róbert együttese számára, hogy legalább egy pontot is szerezzen. A címvédő FTC pedig a Puskás FC botlásának köszönhetően nagy esélyt kapott, hogy visszavegye a vezetést a tabellán. Szóval, a Fradinak is kellettek a pontok...

Ezek ismeretében érdekes találkozó elé nézett mindenki, de persze azt tegyük hozzá nyomban: az erőviszonyok alapján magasan a fővárosiak számítottak a meccs esélyesének. Hát ez gyorsan ment... Mármint az első találat, ami 12 másodperccel a kezdés után született meg, amikor Tokmac lövése megpattant Kálnoki-Kis hátán, a lecsorgó Zachariassenhez került, aki kissé jobbról 6 méterről lőtt a kapuba, 0-1. Nincs csapat, amit ilyen kezdés ne fogna meg és a ZTE csapatán erősen érződött, hogy nem erre számítottak. A Ferencváros pedig azzal a magabiztossággal játszott tovább, ami ebben a helyzetben elvárható tőle. Érződött a sebességbeli fölénye és a zalaiak gyorsan váltottak is, hiszen átálltak a 4-4-2-es felállásra. A meccs atmoszférája megfelelt a ZTE-FTC találkozókénak: sok néző, szurkolás mindkét oldalon. Jó lenne többször ilyen meccseket játszani, de ugyebár nem minden fordulóban a Ferencváros az ellenfél... Az egerszegiek nem nagyon jutottak el nemhogy a kapuig, a tizenhatosig sem, de nem is szabadott kinyílniuk. A 21. percben Serafimov egy szabadrúgást fejelt meg, de mellé ment a labdája. Waltner Róbert, a zalaiak vezetőedzője pedig már ekkor cserére készült, hogy aztán be is küldje Zimony Dávid helyére Sime Grzant. Mozgékonyabb lett a zalaiak játéka, Tajtinak volt egy lövése, de ezt Dibusz biztosan fogta. Már-már úgy tűnt, hogy a ZTE kezdi felvenni az FTC ritmusát, amikor jött az újabb gól. A 33. perben Zubkov bal oldali beadását épp csak megmentette Wingo, de egyből megjátszotta R.Mmaee-t, aki éles szögből, jobbról , 8 méterről kilőtte a hosszú sarkot, 0-2. Mindenképpen jót tett a meccsnek, hogy a ZTE nem zuhant össze, sőt, elkezdett támadni. A 45. percben összejött a szépítés, amikor Koszta lövése urán Bedihez pörgött a labda, aki balról átemelt mindenki felett, a hosszú oldalon érkezett Spoljaric, aki 3 lépésről a hálóba fejelt, 1-2.

Az nagyon érződött hogy igyekszik a második félidő elején "megnyomni" a Ferencváros és a 49. percben növelte előnyét. R. Mmaee futott le a bal oldalon, laposan közére adott, Botka pedig 8 méterről nem hibázott, 1-3. A ZTE szempontjából amilyen jókor jött lélektani szempontból a szépítése ez az újabb ferencvárosi találat legalább annyira rosszul. A fővárosiaknak nem kellett semmit kockáztatniuk, csak arra figyelni, hogy ne hibázzanak.

Eseménytelen szakasz következett a mérkőzésen, hogy aztán Grzan unjon rá erre: a 76. percben szép szóló után lőtt, Dibusznak pedig nagyot kellett védenie. A ZTE csapata harcolt, küzdött, de érdemben már nem tudta veszélyeztetni a ferencvárosi győzelmet. Sőt, még a végén Demjénnek kellett háromszor is jókor védenie. . Az FTC vasárnap jobb volt, győzött, de ez is volt a papírforma.