Lendületesen kezdett a hazai csapat, beszorította ellenfelét. A ZTE több gólhelyzetet is elpuskázott. Ennek hatására „felébredt” a vendégcsapat, de helyzetet nem sikerült kialakítania a ZTE kapuja előtt. Fordulás után ismét a zalaiak játszottak fölényben, a helyzetek kihasználásával azonban továbbra is gondok voltak. Végül a félidő közepe táján, két pontrúgás után két perc alatt szerzett két gólt a házigazda, eldöntve a meccset. A mérkőzés utolsó húsz percében is a hazaiak irányítottak.

A ZTE fiataljai megérdemelten nyerték meg a találkozót, és tovább távolodtak a kieső zónától.

Koller Zoltán: „A játék képe alapján megérdemelt győzelmet arattunk. A helyzetek kihasználás terén viszont van még tanulnivalónk.”

ETO Akadémia–Tarr Andráshida SC 4-0 (2-0)

Győr, 150 néző. Jv.: Jakab.

Andráshida: Kálovits – Czotter (Sohár 63.), Szinay (Fekete 69.), Bakó (Novák 79.),Temlén Pataky, Dömötörfy, Németh, Fábián, Wettstein (Ábrahám 63.), Karóczki. Edző: Dobos Sándor.

G.: Klausz (29., 76.), Vidnyánszky (44.), Szabó T. (59.).

A jó képességű akadémisták ellen fél óráig jól védekezve tartotta magát a zalai csapat. A félidő hajrájában, a legrosszabb lélektani pillanatban azonban már másodszor is betaláltak a házigazdák. Fordulás után fölényessé tette győzelmét a Rába-parti csapat.

Az élcsoportban tanyázó hazaiak érvényesítették a papírformát a becsülettel küzdő Andráshida ellen.

Dobos Sándor: „Nem lehet panaszom a csapatra, a játékosok betartották a megbeszélteket. A gyorsaság döntötte el a találkozót, ebben jobbak voltak a vendéglátók.”

Credobus Mosonmagyaróvári TE 1904–FC Nagykanizsa 5-2 (3-1)

Mosonmagyaróvár, 150 néző. Jv.: Gáspár.

FCN: Horváth M. – Pál D., Kovalovszki, Major, Horváth B. – Kószás (Bagó Be., 77.), Béli M. – Vlasics (Simon B., 57.), Szabó P., Lőrincz (Török M., 77.) – Kovács Gy. (János, 57.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

G.: Nagy Z. (16., 48.), Szalka (23.), Debreceni (41. - 11-esből), Nagy K. (52.), illetve Czingráber (7. - öngól), Szabó P. (70. - 11-esből).

Az egyik bajnokaspiráns otthonában nem kezdett rosszul a Kanizsa, mely egy kapu előtti kavarodás után a vezetést is megszerezte. Fokozta a nyomást az Óvár, mely gyorsan egyenlített, a félidő felénél pedig már a vezetés is náluk volt. A második játékrészt is elsöprő határozottsággal indította az MTE, s erre csak később volt válasza a Kanizsának, mely szépítő találatával keretbe foglalta az összecsapást. Az átigazolási időszak lejáratkor Nagykanizsára került János Norbert (Kaposvár) és Simon Botond (Szentlőrinc II) is bemutatkozhatott az FCN soraiban.

Gombos Zsolt: „Ezúttal volt ennyi különbség a két csapat között. A védekezéssel akadtak problémáink, valamint bátortalanok is voltunk. Ez a csapat is az én együttesem azonban, a jövő héten pedig ismét mindent megteszünk, hogy győztesen jöjjünk le a pályáról.”

További eredmények: Puskás II.–Veszprém 1-1, Gyirmót II.–BVSC 0-6, Gárdony–Fehérvár II. 0-2, Kelen–Kaposvár 2-2, Pápa–Tatabánya 0-0, Sopron–Balatonfüred 1-2, Bicske–Komárom 1-1.



A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA