Biztosan hozták a kötelezőt a kanizsai pólósok

Biztos győzelmet aratott a rutinos játékosokat is felvonultató Neptun VSC ellen a Kanizsa Vízilabda együttese az OB I B 13. fordulójában. A kanizsaiak továbbra is tartják második pozíciójukat, melyet most megerősítettek.

Vass Benedek három góllal vette ki részét csapata fölényes győzelméből Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Kanizsa Vízilabda – Neptun VSC 18-7 (5-1, 4-3, 5-0, 4-3) Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Bujka, Truszka. Kanizsa Vízilabda: Ambrusz – Vadovics Á., Vadovics L. 1, Vass B. 3, Klár, Solymosi, Balaska 4. Csere: Ajkay-Takács (kapus), Vlaszák 1, Szőke B. 5, Kaszper G. 1, Szávai 1, Spitz 2. Edző: Regős Áron. Villámrajtot vett a dél-zalai együttes, hiszen 5-0-s rajt után kapta a Kanizsa Vízilabda az első gólt a mérkőzésen, s a vendégek később 6-4-ig meg sem álltak a folytatásban. Innen lett aztán az állás a nagykanizsai csapat javára 16-4. A 10-0-s etapon belül Szőke Benedek, Balaska Dániel és Spitz Márk is kétszer-kétszer volt eredményes. A hazaiak tizenkét gólos előnye után a fővárosiak is újra eredményesek tudtak lenni, de ekkor Vass Benedekék már bőven elkönyvelhették a három pontot, amivel tovább erősítették pozíciójukat Mivel az AVUS kikapott az ASI otthonában, így a Kanizsa a szombathelyieknél már hat ponttal többet gyűjtve áll az OB I/B-s bajnokság második helyen, és hárommal van lemaradva a listavezető KSI mögött. Regős Áron: „Úgy gondolom, hogy a múlt fordulóbeli gyengébb játék után rendezni tudtuk a játékunkat, és ezúttal magabiztos győzelmet arattunk. Voltak hiányzóink, ezúttal fiatal csapattal álltunk ki, de szépen megoldottuk az adott feladatot. A Neptun rutinos, első osztályt is megjárt játékosokból áll, így értékes győzelmet arattunk. Készülünk tovább az előttünk álló feladatokra, a végső célunk továbbra sem változott. Ezért minden győzelem fontos a számunkra, így ez a mostani is. Dolgozunk, megyünk tovább az előre lefektetett céljainkért.”

