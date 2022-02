A ZTE FC-nél továbbra is küzdenek a betegséghullámmal, hiszen vannak visszatérők, de még utol kell érniük magukat, és akadnak újabb betegek is. Waltner Róbert vezetőedző mindezt csak tényként említette, mert elsősorban inkább arra koncentrálna, miként is lehetne pontot, pontokat elhozni a Hungária körútról.



– Visszanézve a Paks elleni találkozónkat, sajnálhatjuk, hogy nem sikerült ponttal hazatérni, sőt, akár a győzelem is benne volta játékban – utalt az előző mérkőzésre a zalai szakvezető. – De láttuk például azt is, hogy az első paksi gólt nem előzte meg szabálytalanság… Az MTK otthonában a célunk nem változik: meg akarjuk nyerni a mérkőzést, de persze tudjuk, hogy ez nehéz feladat. Továbbra is lesznek hiányzóink, de szeretném, ha sikerülne pontot szerezni.



Emir Halilovic biztosan nem lesz ott a zalai keretben, hiszen ötödik sárga lapját gyűjtötte be Pakson, Bojan Sankovic viszont visszatérhet. Apropó Sankovic. A ZTE FC bejelentette, hogy 2025-ig meghosszabbította a monte­neg­rói középpályás szerződését. Waltner Róbertnek túl sok lehetősége nincs a változtatásra, nagy valószínűséggel a Pakson látott kezdőcsapat lesz a gerince a péntekinek is. Hacsak nem jön közbe valami, hiszen a jelenlegi vírushelyzetben ezzel mindig minden csapatnak és szakvezetőnek számolnia kell.



Ahogy a pénteki házigazdának, az MTK-nak is, amely nincs túl jó helyzetben, elvégre sereghajtó. Márton Gábor együttese hiába szerzett Mezőkövesden pontot (1-1), a Gyirmót győzött, s ezzel megelőzte a fővárosiakat. Az MTK a bennmaradás érdekében komoly vérátömlesztésen esett át a télen, és kipróbált, rutinos játékosok érkeztek hozzá erősítésként. Külföldiek és magyarok egyaránt, s hogy a zalai „vonalat” említsük: Szépe János, Futács Márkó és Stieber Zoltán is a Hungária körútra költözött. És Márton Gábor is volt a ZTE vezetőedzője 2020 tavaszán, aki elmondta: szép emlékeket őriz az Egerszegen töltött pár hónapról, de most az MTK-t akarja győzelemre vezetni, hosszabb távú célként pedig az élvonalban tartani.



Péntek este tehát ki-ki meccsre lehet számítani az Új Hidegkuti-stadionban.