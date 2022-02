Kurucz Levente a tavalyi ifjúsági Európa-bajnokságon (három arany), majd a világbajnokságon (két ezüst, egy bronz) is ostromolta a dobogót, nem véletlenül választották tehát 2021 legjobb utánpótlás férfi versenyzőjének.



A sportág berkeiben úgy tartják, tehetségét maximálisan alátámasztják az elért sikerek. Kurucz Levente pedig – mint mondta – számított is az elismerésre, hiszen az idén 19 éves kajakos eredménysora egészen parádés.



– Számít minden ilyenfajta elismerés, mivel egyfajta visszajelzést ad, hogy jól dolgozom, jól dolgozunk – mondta Kurucz Levente.



Az elmúlt heteket-hónapokat viszint egy tragikus esemény árnyékolta be: edzője és felfedezője, Sári Nándor decemberi halála benne is átértékelt sok mindent. Talán ezért is jött jól, hogy az itteni közegből egy időre kiszakadhatott az elmúlt időszakban.



– Nemrég egy hónapot Hawaii-on tölthettem edzőtáborban, ahol Szádovszki Zsolt keze alatt dolgozhattam. Főleg alapozó jellegű munkával telt ez az idő, s most az itthoni erőnléti edzéseket is egy erre specializálódott szakemberrel, Zala Györggyel végzem.



Levente esetében pedig fontos kérdés az is, hogy miként alakul a felkészülése, pályafutása a következőkben.



– Szádovszki Zsolttal – akinek az amerikai Nevin Harrison személyében női kenu egyes 200 méteren olimpiai bajnok tanítványa is volt már a múlt évben – abban maradtunk, hogy a további közös munka érdekében hazaköltözik – mesélte az ifjú kanizsai sportember. – Február végétől indulhat ez a munka. Mivel ebben a formában vállalta a további felkészítésem, ez azt is jelenti, hogy maradok, maradhatok a nagykanizsai egyesület kötelékében.