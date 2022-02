A ZTE FC az ötödik helyről (29 pont) várja a harmadik (40) Kisvárda együttesét, és a pontbeli különbségből kiindulva a vendégek részéről lehetne ez akár egy „kényelmes” találkozó is, csakhogy nem az. Erős Gábor, a várdaiak vezetőedzője nem is rejtette véka alá, hogy tartani szeretnék a lépést az FTC-vel (42) és a Puskás FC-vel (40). Márpedig ehhez pontok kellenek, hacsak nem történik meg az, hogy mind a három dobogós kikapjon a fordulóban.

Méghozzá a sorrendben 22.-ben, ami második kör végét is jelenti, és ezt a cikluszárót egészen másként tervezi Waltner Róbert, a ZTE FC vezetőedzője, mint az elsőt… – Az már a múlt, de játékban nem volt akkora a különbség, mint amit az eredmény mutatott, viszont nem felejtettük el – utalt arra, hogy a 11. fordulóban csapata 5-0-ra kikapott Kisvárdán. – Igen, szeretnénk visszavágni azért a vereségért.

A szakvezető azt elmondta, hogy együttese a héten jól dolgozott, és a Gyirmót elleni múlt heti siker is (1-0) jól jött. A másik oldalon viszont a két legutóbbi döntetlen után a Kisvárda játékával kapcsolatban kritikus hangot ütött meg Révész Attila sportigazgató, aki büntetést is kilátásba helyezett. Azt kérdeztük a zalaiak szakvezetőjétől, hogy számol-e ezzel, mármint, hogy emiatt még motiváltabb ellenféllel találják szembe magukat.

– Majd meglátjuk utólag, hogy volt-e hatása annak a kijelentésnek, mi abból indulunk ki, hogy a Kisvárda a legkiegyensúlyozottabban teljesítő csapat a mezőnyben – állapította meg a zalai szakvezető. – A legkevesebb vereség az övék, összesen három, nem véletlenül ennyire eredményes a szereplésük. Mint minden csapatot, a szombati ellenfelet is feltérképezzük, de nem adjuk fel a saját játékunkat sem. Viszont most is nagyon bízok a szurkolóinkban. Gyirmóton nagyon sokat jelentett az egerszegi drukkerek támogatása, jelentősen befolyásolta ez is a győzelem kiharcolását. Le a kalappal szurkolóink előtt, és szombaton is várjuk a segítségüket.

Eltiltott nincs egyik oldalon sem, Waltner Róbert pedig így válaszolt arra a kérdésünkre, hogy megtalálta-e a tavaszi csapatot mostanra, hiszen a téli felkészülés – sérülések, betegségek miatt – nem volt éppen zökkenőmentes:

– Az adott keretből kell kihozni a legtöbbet, és én is erre törekszem. Akik már nincsenek itt, azokkal a játékosokkal nem tudok számolni, akik itt vannak, velük kell megoldani a tavaszt és bennük bízok. Méghozzá maximálisan, annak érdekében, hogy sikeresen zárjuk majd a bajnokságot.

A labdarúgó NB I. 22. fordulója a péntek esti, lapzárta után befejeződött Paks-Fehérvár FC találkozóval kezdődött.

Szombat: ZTE FC-Kisvárda 14.30, Budapest Honvéd–Puskás Akadémia FC 17.00, Ferencváros–Gyirmót FC Győr 19.30. Vasárnap: Újpest FC–Mezőkövesd 14.30, DVSC–MTK Budapest 17.00.