Gyirmót FC Győr–ZTE FC 0-1 (0-1)

Gyirmót, Alcufer Stadion, 1053 néző. Jv.: Pillók (Georgiu, Aradi).

Gyirmót FC: Rusák - Major M. (Szegi, 72.), Csörgő, Hajdu - Hasani, Klimovich (Herjeczki, 72.), Vass Á., Nagy P., Zeke - Varga B. (Medgyes, 56.), Cvetanocvski (Simon A., 56.). Vezetőedző: Csertői Aurél.

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Serafimov, Kálnoki-Kis, Bedi - Halilovic, Sankovic - Meshack, Spoljaric (Gergényi, 89.), Tajti (Huszti, 94.) - Koszta (Szalay, 75.). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gólszerzők: Koszta (18.)

Sárga lap: Varga B. (53.), Csörgő, 81.), Nagy P, (94.), illetve Halilovic (44.).

Itthon vagyunk! – harsant fel a találkozó előtt már az egyik közeli vendéglátóipari egység környékéről az egerszegi drukkerek "csatakiáltása". Való igaz, sokan kísérték el a kék-fehérek drukkerei közül csapatukat a szombati, fontos találkozóra. A Gyirmót remekül kezdte a tavaszt, ugyanis mindhárom mérkőzését megnyerte, a ZTE FC terve pedig az volt erre a napra: megállítani a hazaiakat és megszerezni a fontos három pontot.

Nos, a Gyirmót úgy kezdett, ahogy eg lendületben lévő csapatnak illik, de nem sokáig... A ZTE FC ugyanis azonnal felvette a ritmust, illetve készült az ellenfél játékából, így kétszer is eljutott a házigazda kapujának előterébe, de nem sikerültek a lövések. Egy megjegyzés: Halilovic már az ötödik, Lesjak pedig a 12. percben kért ápolást, de folytathatták a játékot. Azt kell mondani, hogy az első tizenöt percben a ZTE FC volt a kezdeményezőbb csapat a pályán, és később is. A 18. percben pedig már vezetett, amikor Tajti bal oldali szögletét Kálnoki-Kis csúsztatta meg, a kapu elé érkezett Lesjak és Koszta is. Utóbbi, egy lépésről pofozta a hálóba a labdát, 0-1. A találkozó előtt Németh Ottóval, a ZTE korábbi technikai vezetőjével találkoztunk, aki ma is segíti a zalaiak munkáját. Ő azt szerette volna, ha a csapat az elején betalál, mert akkor "a Gyirmótnak is valószínűleg nyíltabban kell majd játszania". Nos, hogy a rutinos sportvezetőnek igaza lesz-e, ennek megválaszolása a későbbiekre várt. Mindenesetre vagy a ZTE nem engedte, hogy a hazaiak előrébb jöjjenek, vagy a Gyirmót várt még a ritmusváltással, de maradt a mérkőzés addigi menete. Azaz, az egerszegiek kezdeményeztek és támadtak többet ők álltak közelebb, hogy gólt szerezzenek, de aztán Varga Barnabás a 42. percben jelezte: nem véletlenül számít a gyirmótiak legfőbb gólvágójának. Jó 14 méterről fejelt kapura és Demjénnek nagyot kellett nyújtózkodnia, hogy hárítson.