FC Nagykanizsa–Kozármisleny FC 1-2 (1-2)

Nagykanizsa, 70 néző. Jv.: Iványi G.

FCN: Horváth M. (Borsi) – Bagó, Pál D., Major Horváth B. – Kószás, Béli – Ekker, Szabó P., Lőrincz – Kovács Gy. Pályára lépett még: Bános, Csavari, Farkas R., Józsa, Kobra Gy., Millei, Török. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Ekker, Illetve Tóth Z., Hampuk.

Az NB III-as Közép csoport listavezetője érkezett Kanizsára, és Aczél Zoltán baranyai együttese már a kezdés után kompakt csapat benyomását keltette. Ezért is jelentett sokat – bár most még csak a felkészülésnél járunk –, hogy Ekker Milán megszerezte a vezetést a dél-zalaiaknak, s azt követően sem muzsikált rosszul a Kanizsa. A Kozármisleny azonban mind határozottabb lett, így nem volt meglepetés az egyenlítés, majd az ellenfél még az első félidőben a vezetést is magához ragadta.

A második játékrészben mindkét oldalon érkeztek a cserék, hazai részről pedig Borsi Bence időnként nagyokat hárított, ez is kellett, hogy az eredmény ne változzon.

A nagykanizsaiak következő találkozójára szerdán kerülhet sor: a kanizsai műfüvesen az NB II.-es BFC Siófok helyett a Semjénháza SE-vel mérkőzik Gombos Zsolt gárdája, 18 órai kezdettel.

ZTE FC II–NK 1903 Nafta Lendava 0-6 (0-2)

Zalaegerszeg, 50 néző.

ZTE FC II: Sinkó – Péterfi, Bekő ( Kocsis), Bolla, Papp Cs. (Gulyás) – Kámi (Vert), Őr, Töttő – Szántó, Bedő, Szökrönyös Z. Csereként lépett pályára: Lórántfi, Vert, Iberhardt, Kocsis, Gulyás, Vert.

A ZTE FC II NB III-as csapata újra a szlovén másod­osztályú Lendvával csapott össze, és szinte kivétel nélkül az U19-es csapat tagjait szerepeltette Koller Zoltán edző. Hét közben volt még egy meccsük is a fiataloknak, így egy héten belül a harmadik találkozó kicsit sok volt, és a Lendva ezt ki is használta.

A harmadik NB III-as zalai együttes, a Tarr Andráshida mérkőzése betegségek miatt elmaradt. A harmadik vonalban február 13-án rajtol a tavaszi szezon.