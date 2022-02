A viadalon legfőképpen a Dél-Dunántúl úszóklubjai vettek részt, de akadtak fővárosi csapatok is. A Zalaco-ZÚK már az első versenyszámban, a 200 méteres vegyesúszásban két érmet szerzett. A 2007- 2008-as születésű leányoknál Scheffer Eszter remekelt, 2:29,22-vel megnyerte a korcsoport versenyét. Nett Vivien (2006 és idősebbek) 2:28,48- cel a 4. helyet, míg Gergye Ákos (2005 és idősebbek) 2:18,19-cel az 5. helyet szerezte meg. Ugyancsak dobogós helyet vívott ki Koltai Vanda, aki bronzérmet nyert (2:36,49) a 2009-2010-es születésűek versenyében. Ezt követően 100 méteres mellúszásban Varga Luca (2006 és idősebbek) 1:22,61-es idővel maradt le a dobogóról, és ezúttal meg kellett elégednie a 4. hellyel. Dobogós helyezéseket hozott azonban a 400 m-es gyorsúszás mezőnye. Belső Fanni (2005) 4:28,84 másodperccel, míg Németh Hanna Róza (2011-2012) 5:59,19-cel zárt a 3. helyen.

A 200 m hátúszás már-már hagyományos Zalaco-ZÚK versenyszám. Gergye Ákos aranyérmet érő 2:12,24-es idővel csapott célba, Nett Vivien bronzérmes lett (2:28,07), míg Scheffer Eszter megnyerte a versenyét, ideje 2:24,76. Koltai Vanda is kitűnően versenyzett 200 m háton, aki ezüstérmet szerzett (2:32,24). Az 1500 méteres gyorsúszásban Nagy-Selmeczy Bulcsú (2005- 2006) a 2. helyezést szerezte meg 17:29,71 perces idővel. Nett Vivien ezen a távon szintén második lett (17:31,06), a 2007-2008-as születésűeknél Nagy Napsugár (18:02,40) a 2., míg Scheffer Eszter (18:18,20) a 3. helyet szerezte meg, Koltai Vanda (19:13,42) ismét dobogós úszással a bronzérmet érdemelte ki. A Zalaco-ZÚK úszói sikerrel vették ezt az akadályt és remélik, hogy a hamarosan átadásra kerülő Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda további motivációt ad majd nemcsak a jelenlegi versenyzőknek, hanem a városban és környékén élő fiataloknak is ahhoz, hogy kipróbálják magukat a sportágban. A Zalaco- Zalaegerszegi Úszóklub Egyesület ugyanis hamarosan tagfelvételt hirdet sportolói csapatába, és úszótanfolyamot is.