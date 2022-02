A zalai csapatok közül a legjobban a Nagykanizsa áll, amely a 9. pozíciót foglalja el. A legutóbbi fordulóban a kanizsaiak ugyan a listavezető Mosonmagyaróvár ellen idegenben szenvedtek vereséget (5-2), a szakmai stáb és a csapat joggal érezhette úgy, a találkozóban a háromgólos különbség ellenére is több lehetett volna.

– A héten egyszerűen még jobban előtérbe helyeztük a taktikát, amin azt is kell érteni, hogy a csapatvédekezést muszáj stabilizálnunk – fogalmazott a kanizsaiak vezetőedzője, Gombos Zsolt. – Ezt gyakoroltuk tehát még hatványozottabban az elmúlt napokban, s persze nem feledkezhettünk meg a támadójáték hatékony felépítéséről sem. Bízunk benne, hogy menni fog, emellett mentális területen is odafigyeltünk a keret tagjaira. Szeretnénk természetesen győzni, s erre minden bizonnyal meg is lesznek a lehetőségeink.

A Gyirmót II. a nyolcadik helyen áll, a két együttes között pedig mindössze egy pont a különbség.

A ZTE FC II. csapata a 15. pozíciót foglalja el, vasárnap pedig egy élcsapat, a harmadik Veszprém vendége lesz. Koller Zoltán együttese fontos sikert könyvelt el egy hete az Érd ellen. Most biztos, hogy nehezebb dolga lesz, és persze az is kérdés, hogy mennyi visszajátszóval számolhat a szakember az első csapatból.

A Tarr Andráshida a sereghajtó (20.), azonban vasárnap jó esély nyílik számára, hogy elmozduljon ebből a pozícióból. Ellenfele idehaza az SC Sopron lesz, amely tavaszra meggyengült, igaz, a Hida is, de…

– Megpróbáljuk megragadni az esélyt, hogy pontot, pontokat szerezzünk – mondta az újabb találkozó előtt Dobos Sándor, az Andráshida SC szakvezetője. – Két hete a középmezőnyhöz tartozó Kelen SC-t sikerült legyőznünk, és most is ez a célunk. A játékosaimnak hitet adhat az a siker abban, ha dolgozunk, akkor kapunk is vissza belőle a meccseken.