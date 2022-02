PVSK-Veolia–Zalakerámia-ZTE KK 77-68 (25-12, 20-11, 15-14, 17-31)

Lauber Dezső Sportcsarnok, 800 néző. Jv.: Földházi, Nagy V., Minár.

PVSK: Haynes-Jones 21/12, Carpenter 8/3, Bíró 4/3, Ivosev 17/6, Meleg 18. Csere: Illés 5, Futó 2, Goldring 2. Vezetőedző: Andrija Csirics.

ZTE KK: Wilson 8/3, Takács, Barnett 11, De Cosey 18/12, Holton 7. Csere: Horti 4, Parks 13/9, Révész 2, Németh 5/3. Vezetőedző: Emir Mutapcic.

Kipontozódott: Barnett (35.), Horti (37.).

Rosszul kezdte a meccset a vendégcsapat, mely első 8 dobásából csupán egyszer talált be (6. p.: 13-2). Centerben Holton, majd a cseréjeként érkező Horti is pillanatok előtt eljutott két faultig, miközben időkéréssel sem sikerült rendezni a zalai sorokat (8. p.: 20-6). Az elmúlt meccsek összeszedett, fegyelmezett és eredményes játékának nyoma sem volt zalai oldalon. Haynes-Jones második triplája nyitotta a második negyedet, de a legnagyobb gondot nem is a pécsi kosarak, hanem a zalai pontok hiánya okozta (13. p.: 32-12). Látva a dekoncentrált és lomha egerszegi játékot, lassan már arra is lehetett gondolni, hogy eldől a meccs. Holton a 14. perc elején, szinte a félpályánál, teljesen ártatlan szituációban odakaszálva gyűjtötte be negyedik személyi hibáját. A ZTE-nek 5 perc után két büntetőből volt pontja a 2. negyedben, s ezeket 5 próbálkozásból sikerült megszereznie. A szünet előtti utolsó percekben a PVSK is kisebb hullámvölgybe került, de az első félidőben hat triplakísérletből eredménytelen vendégek ezt nem tudták kihasználni (45-23).

Fordulás után leginkább csak a kármentés lehetett a ZTE KK célja. A zalai védekezés tagadhatatlanul jobban működött ettől kezdve, majd Wilson – csapatszinten tizedik próbálkozásra… – bedobta a vendégek első tripláját (25. p.: 50-29). A házigazda teljesen „lecsavarta” a tempót, szinte már csak arra figyelt, hogy támadásai alkalmával minél több idő lefusson az órán, a zalaiak azonban ennek ellenére sem tudták megnyerni a harmadik játékrészt (60-37). A formalitásnak számító utolsó tíz perc felénél kipontozódott Barnett, aki zalai részről (elsősorban 11 lepattanójának hála) VAL-értékben egyedül fel tudta venni a versenyt a pécsi vasutasok Meleg, Haynes-­Jones, Ivosev triójával. Aztán egy Parks-tripla után a ZTE hirtelen feltűnt a Pécs mögött a távolban (36. p.: 65-52), ilyen „kevéssel” legutóbb az első negyedben vezettek a hazaiak. Ám ez nem volt igazi esély, a házigazda időkéréssel rendbe szedte magát, és nem engedte tovább melegedni a helyzetet.

A pécsi találkozóra egy félidő késéssel megérkező ZTE KK pedig nagyon mérges lehet magára: a csapat eltékozolt egy meccset, amelyet pedig az utóbbi fordulókban mutatott formája alapján simán megnyerhetett volna.