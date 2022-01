Szombaton a Paks otthonában kezdi meg tavaszi szereplését a ZTE FC NB I.-es labdarúgócsapata. A 14.30 órakor kezdődő összecsapás a 18. forduló nyitómérkőzése lesz. A megbeszélt időponthoz képest kissé később sikerült elérnünk Waltner Róbertet, a ZTE FC vezetőedzőjét, hogy a rajt előtti helyzetről kérdezzük.

– Elnézést, de ma is tesztelték a csapatot, úgyhogy a korábbi időrend változott, így az edzés időpontja is – ha nem is szabadkozott, mindenesetre ezzel az információval fogadott bennünket a szakvezető, és a helyzethez „igazodva” azonnal meg is kérdeztük tőle, hogy kikre számíthat a nyitányon. – Sajnos megszenvedjük ezt az időszakot mi is, de már a felkészülés kezdete óta. Sőt, már decemberben is voltak betegeink, úgyhogy volt, aki később kezdhette el a munkát, volt aki éppen akkor esett ki, amikor kezdtünk, mások meg két hét munka után betegedtek meg. Éppen ezért most eltérő a keret edzettségi állapota. Tudom, hogy most neveket szeretne mindenki hallani, hogy kire számíthatok és kire nem szombaton, de hagyjuk meg ezt kérdést a kezdő sípszóig…

– Azt viszont árulja el: támogatta volna ebben a helyzetben a tavaszi rajt későbbre halasztását?

– Attól függ mindig, hogy hány kezdő játékos esik ki… Gondolkodtam ezen, ám ha így alakult, akkor így kell folytatni.

– Talán furcsa lehet a kérdés, de milyennek értékeli a négyhetes felkészülésüket?

– Nézze, akik végig tudták dolgozni ezt az időszakot, ők nagyon jó munkát végeztek és jó állapotban vannak. Remélem, hogy őket most már nem kapja el a vírus, hiszen jó erőben vannak.

– A keretben voltak változások. Érkeztek új játékosok, nekik sikerült a beilleszkedés?

– Ez soha nem megy egyik napról, de egyik hétről sem a másikra. Meg kell ismerkedniük a régiekkel, és segíteni kell őket abban, hogy minél jobban összeszokjanak a többiekkel. Ugyanakkor nekik is nyitni kell, hogy ez minél gyorsabb folyamat legyen. Tisztában vagyunk vele, hogy mindenki játszani akar, de nálam mindig az játszik, aki az adott helyzetben a legjobb állapotban van. Ez máshol is így volt nálam, és itt is ez az elvem, legyen szó régi vagy új játékosról. Senkinek nincs bérelt helye a csapatban.

– A tavaszra vonatkozóan mi lehet a döntő, hogy elérje a ZTE FC a célját, elsődlegesen, hogy a veszélyzónát lehetőleg kerülje el?

– Például a rajt, az döntő lehet. Az, hogy miként kezdjük a tavaszt, de én remélem, hogy sikeresen. Mondjuk, az ősszel nem kezdtünk kifejezetten jól, mégis az ötödik helyre értünk az év végére. Azt szeretném, ha a bajnokság utolsó fordulója után mindenki tükörbe tud majd nézni és elmondhatja: mindent megtettünk és el is értük a célunkat. Az alapjátékunk adott, ezt szeretnénk minél magasabb szinten hozni azokkal a taktikai változtatásokkal, melyek kellenek az adott szituációban. Az őszi utolsó meccseinken ez már látványos játékkal is párosult, szóval remélem, ott folytatjuk, ahol abbahagytuk.

– Az első ellenfél a Paks, amely törökországi edzőtáborban is járt, no meg a hírek szerint őket tényleg elkerülte a vírus…

– Nagy előny ez most ebben a helyzetben. Az, hogy nem estek ki a munkából a játékosaik, szerencsés dolog, és ha jól tudom, senki sem fog hiányozni a kezdőcsapatukból. Jó csapat a Paks, erőteljesen támad, meghatározó lesz, hogy a kulcsjátékosaikat miként tudjuk semlegesíteni. Például Ádám Martint, akit nagyon jól ismerek, hiszen volt játékosom a Kaposvárban. Remélem, ellenünk nem lő gólt, viszont szurkolok neki, hogy Koszta Márkkal együtt ő is harcban legyen a gólkirályi címért. Én két és fél éve már megjósoltam, hogy egyszer gólkirály lehet belőle.

– Mivel lenne elégedett a nyitányon ebben a helyzetben, illetve lehet-e most kifogást találni?

– Én minden meccshez úgy állok hozzá, hogy győzni szeretnék, de persze a meccs képe majd sok mindenre választ ad. A győzelemnek és a vereségnek sok összetevője van, a pályán dől el minden, de Paksra is úgy készülök, hogy győzni szeretnék a csapatommal. Aztán, ha iksz lesz belőle és esetleg annak lehet örülni, akkor örülünk neki, vagy éppenséggel a döntetlen lesz az, amikor az ember bosszankodik, mert úgy érzi, akár nyerhetett is volna. Kifogásokat nem keresek most sem. A tényeket elmondom, hogy milyen nehézségeink vannak, de az adott helyzetből a legtöbbet akarom most is kihozni. Próbálok pozitívan gondolkodni.