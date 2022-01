Bp. Honvéd - ZTE FC 0-0

Budapest, Magyar Futball Akadémia, zárt kapuk mellett. Jv.: Andó-Szabó.

ZTE FC: Gyurján (Köcse) - Lesjak, Serafimov (Bobál D.), Kálnoki-Kis (Sebestyén), Bedi - Halilovic (Fehér B.), Sankovic - Meshack (Papp L:), Tajti, Grezda (Gergényi) - Szalay (Zsóri). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gyönyörű napos idő és nem túl hideg fogadta mindkét csapatot, látszólag egy gondtalan januári szombat kora délután képe bontakozhatott volna ki, csakhogy... Mindkét csapat elég sok gonddal küzd ezekben a hetekben és napokban, hiszen alaposan megtizedelte kereteket a betegség és a sérülések. A ZTE FC együttesével hasonló okok miatt nem utazott a fővárosba Demjén Patrik, Zimonyi Dávid, Daniel Milovanovikj és Josip Spoljaric, de nem csak Waltner Róbertnek okozott ez gondot, hanem a másik oldalon Horváth Ferenc is sok játékosát nélkülözte. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, talán veszélyesebb helyzete a Honvédnak volt (Balogh N. szépen cselezett, de nem tudta befejezni a akciót), a másik oldalon Tajti két szabadrúgása okozott izgalmat, no és egy tizenegyes gyanús helyzet, amikor Lesjak került a földre, de a játékvezető dönt, ő pedig úgy látta, hogy nem ért büntetőt az eset. A zalaiaknál egy kényszerű csere is történt, hiszen Serafimov egy támadásnál a combját fájlalta, így nem kockáztatott a szakvezetés és Bobált küldte fel a helyére.

Tömeges csere - érthető okokból - nem jöhetett a második félidőre, a ZTE-ben Gergényi és Zsóri volt csupán az új pályára lépő. Később persze érkeztek további új játékosok is a csapatba. Amíg a pályán volt sok gondot okozott a Honvéd védelmének Meshack, aki jól keverte meg a jobb oldalt és ezekből ígéretes beadások is születtek, de a kapuba nem sikerült betalálni. A Honvéd később fokozatosan cserélte le a kezdőcsapatát és fiatalok érkeztek a pályára. A ZTE fölényben játszott, de gól nem született.