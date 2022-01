Korábban már írtunk róla, hogy a ZMI ismét megszervezi a megyei csapatok számára ezt a felkészülési tornát, ám akkor még csak nagy vonalakban alakult ki a mezőny összetétele. A csapatok számára ez egy szabadon választott lehetőség, és nem kötelezően előírt a nevezés sem, viszont nagyon sok együttesnek komoly segítséget jelent. Az idén összesen 18 csapat vesz részt a küzdelmekben, s mint megtudtuk, három csoportot alakítanak (I. osztály, II. osztály, III. osztály) ki 6-6 együttessel. Érdekesség, hogy az I. osztályban a jelenleg a második vonalban listavezető Police-Ola LSK is helyet kapott, hiszen így lett meg ebben a csoportban is a hat csapat, vagy például az II. osztályúak között szerepel majd az ASC U19-es együttese is (a részletes műsort és a sorsolást később közöljük).



A bajnokság küzdelmei január végén kezdődnek és öt hétvégén át zajlanak majd, így minden együttes 5-5 felkészülési találkozóval hangolhat a tavaszra.

Közben Zala megye amatőr labdarúgó-válogatottja is készül, hiszen bő két hét múlva részt vesz a megyei válogatottak régiós tornáján Balatonfüreden. Az együttes felkészítésére Tamás Tamást, a Femat-Csesztreg SE szakvezetőjét kérte fel a megyei szövetség edzőbizottsága.