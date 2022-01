Naturtex-SZTE Szedeák- Zalakerámia-ZTE KK 93-75 (28-16, 26-20, 22-19, 17-20)

Szeged, 300 néző. Jv.: Földházi, Frányó, Szilágyi.

Szeged: Persons 22/6 , Szatmári, Cook 17/9, Bognár K. 10/3, Alston 21/3. Csere: Filipovics 4, Polányi, Hunt 2, Balogh S. 1, Keller I. 13/9, Kerpel-Fronius B. 2, Mayer A. 1. Vezetőedző: Simándi Árpád.

ZTE KK: Wilson 16/6, Parks 10/3, Csuti, Holton 11, Horti 7. Csere: Takács M. 3/3, DeCosey 17/9, Németh Á. 5/3, Révész 6. Vezetőedző: Emir Mutapcic.

A Tisza-parti városba is elkísérte csapatukat egy maroknyi ZTE-drukker, hiszen a jó sorozat folytatását remélték, bár az előjelek valóban nem voltak túl kedvezők. Jordan Barnett hiánya nagy érvágást jelentett, mellette Polster Attila is betegség miatt hiányzott. Hazai pályán eleve a jobb helyzetben lévő szegediek voltak az esélyesebbek, de készültek is a zalaiak. A Persons-Cook-Alston hármas mellett ott volt még a magyar Bognár Kristóf is, és a meccs eleje nem is indult rosszul - zalai szempontból. Vezetett a ZTE KK (10-11), de jött egy hazai sorozat és máris időt kellett kérnie Emir Mutapcicnak (16-11). A ZTE KK harcolt, de nem sok sikerrel, ugyanis kezdett beindulni a szegedi együttes. Pillanatok alatt 24-13 lett az állás, a ZTE KK nem tudott kidolgozott helyzeteket kialakítani és kissé szervezetlennek tűnt most ez a játék. Nagyon sok pontot kaptak az egerszegiek, a különbség egyre nőtt (37-18), nem működött a zalaiak védekezése, így pedig nehéz volt. A Szeged őrizte kényelmes előnyét (52-32), és teljesen kézben tartotta a találkozót.

A második félidő kérdése leginkább az volt, hogy a ZTE KK képes lesz-e komolyabb ellenállást kifejteni, hiszen enélkül szemernyi esélyese sem tűnt arra, hogy a nagyon remélt meglepetés közelébe jusson. A kérdésre gyorsan választ adott a játék, hiszen a Szeged játszi könnyedén növelte előnyét (68-43), játékosai tiszta helyzetekből szerezték pontjaikat, vagy éppen Tayler Persons varázsolt a gyűrűbe olyan helyzetből, ami miatt az egyik legjobb Magyarországon játszó irányítónak tartják. A negyedik negyedre nagyjából minden kérdés eldőlt, a szegedieknél minden játékos pályára került, az egerszegieknél nem. Ami kissé furcsa, hiszen például a fiatal Simó Bence is ott ült a kispadon, aki az első tíz fordulóban rendszeresen játszott, azóta viszont nem kap lehetőséget például egy ilyen találkozón sem... A ZTE KK kozmetikázott ugyan az eredményen, de ez már nem számított. Nagyon sima vereséget szenvedett.