Eredetileg december elején, vagyis az őszi szezon után rendezték volna meg a Magyar Amatőrválogatottak Országos Nagypályás Tornáját (MAVONT), ám a vírushelyzet miatt akkor elhalasztották. Az MLSZ január végére helyezte át a tornát, illetve annak regionális tornáit. Zala megye csapata az északnyugat-magyarországi régió tagja, így Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Komárom megyék csapataival került egy csoportba.



A régiós tornát január 22–24. között rendezik meg Balatonfüreden és Tihanyban, a győztes csapat jut be a MAVONT döntőjére, amit történetesen ugyanitt rendeznek meg február elején. Az előkészületek már zajlanak, Zala megye csapatát Tamás Tamás, a Femat-Csesztreg SE edzője készítheti fel. Őt kérdeztük arról, miként állnak az előkészületekkel, hiszen gyakorlatilag két hét múlva már pályán kell lenni.

Tamás Tamás vezeti majd a megyei válogatottat

– Eredetileg decemberben lett volna a régiós torna és az országos döntő is, így már októberben felkértek erre a feladatra, ami nagyon megtisztelő a számomra – kezdte válaszát Tamás Tamás, amikor megkerestük. – Örömmel fogadtam ezt, de gyorsan szeretném azt is hozzátenni: biztos vagyok benne, hogy több edzőkollégám is lett volna, aki ezt a felkérést megérdemelte volna. Ilyen felkérést viszont nem lehet visszautasítani, és ezt a játékosoknak is elmondtam, akiket megkerestem. Ez ugyanis mindenki számára nagy megtiszteltetés, amivel élni kell. A keretet úgy próbálom kialakítani, hogy a tabella elején lévő csapatokból kerüljenek ki a legjobbak, de arra is figyelmet fordítottam, hogy lehetőleg minden csapat érintett legyen. A mezőny háromnegyed részéből kértem fel játékosokat a válogatott kialakításához.



A héten viszont már le kell tisztulnia mindennek, hiszen január 15-re egy összetartást hirdetett meg Tamás Tamás Zalaegerszegre, ahol egymás közötti játékot terveznek, hogy a csapattagok minél jobban összeszokjanak.



– Addig kiderül, hogy ki tud jönni és ki nem, hiszen amatőr játékosokról van szó és sok tényezőt figyelembe kell venni – folytatta a szakvezető. – Tizennyolc játékos alkotja a keretet, ők azok, akik felvehetik a harcot a riválisokkal. A csapat szervezése szerencsére zökkenőmentes, a megyei igazgatóság minden segítséget megad hozzá. Az ellenfeleket nem ismerjük, de igyekszünk majd feltérképezni őket.



Az amatőrválogatottakban csak olyan labdarúgók szerepelhetnek, akik ebben a bajnoki szezonban megyei I. vagy annál alacsonyabb osztályú együttesek igazolt játékosai. Ezenfelül korábban soha nem rendelkeztek profi szerződéssel egyetlen klubnál sem.



A régiós tornák után az öt győztessel rendezik meg a MAVONT döntőjét, melynek tétje az, hogy mely csapat képviselheti Magyarországot az UEFA amatőrválogatottak nyári tornáján.



Zala megye válogatottjának tervezett 18-as keretében az éllovas Teskánd felkért játékosai nem szerepelnek, ugyanis ők csapatuk minél sikeresebb felkészülésére koncentrálnak.

Zala megye válogatottja:

Ferenczi Dávid (Zalaszentgrót), Penczák Márk (Zalaszentgrót), Gájer Péter (Zalaszentgrót), Szakmeiszter Ádám (Semjénháza), Kapuvári Zoltán (Semjénháza), Horváth Péter (Semjénháza), Doszpoth Sándor (Magnetic Andráshida TE), Szabó Bence (Magnetic Andráshida TE), Meidl Zalán (Hévíz), Kollár Péter (Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák), Soós Márk (Zalaszentmihály), Kellner Tamás Zsolt (Szalai-Edelholz Zalalövő), Őri Martin Mihály (Femat-Csesztreg), Őri Csaba (Femat-Csesztreg), Elek Zsolt (Femat-Csesztreg), Kiss Bence (Femat-Csesztreg), Kiss Balázs (Femat-Csesztreg), Lovrencsics Tamás (Lenti TE).