ZTE NKK–

Bajai NKK 92-68

(26-19, 22-21, 21-12, 23-16)

Zalaegerszeg, 80 néző, Jv: Kiss, Popgyákunik

ZTE NKK: Kovács 21/15, Frindt 6, Ács 2, Gorjanácz 33/15, Pap 23. Csere: Szórád, Óházy 5, Soós 2. Edző: Czukor Bence.

Három nap alatt a második mérkőzését játszotta a ZTE NKK, amely villámrajtot vett (7-0, 14-5). Lassan ébredtek a vendégek és Hilcz kosaraival három pontra zárkóztak. A második negyedben Gorjanácz és Kovács eredményes játékának köszönhetően ismét előnyt épített a ZTE NKK (35-25). De a Baja nem hagyta, hogy jobban elhúzzon a házi­gazda és a félidő hajrájában két pontra visszajött. A negyed végét ismét megnyomta a ZTE és nyolcpontos előnnyel várhatták a folytatást (48-40).

A nagyszünet után hazai részről Gorjanácz hozta a pontokat, jól célzott távolról, illetve Pap és Kovács is sokat tett a félidei előny megduplázása érdekében. A zárónegyedre az elfáradó vendégek ellen könnyű kosarakat szerezve távolodott a ZTE NKK, és végül magabiztosan nyert.

A mérkőzés legjobbja a 33/15 pontig és 18 lepattanóig jutó Gorjanácz Ágnes volt.

Czukor Bence: „Elértük a kitűzött célunkat, hiszen a héten mindkét mérkőzésünket megnyertük és ezzel kozmetikázni tudtunk a PINKK elleni vereségen. A mai sikernek örülök, de nem vagyok elégedett a védekezésünkkel és a védekezésbe tett energiákkal. Az első félidőben sokat hibáztunk, de a másodikban főleg akarati tényezőkben sikerült előrelépni. Jó volt a dobószázalék, és ennek köszönhetően a végére könnyed győzelmet arattunk.”

MTK-TFSE–

Kanizsai Vadmacskák SE 85-55

(23-17, 19-7, 22-15, 21-16)

MTK Kosárlabda Csarnok, 100 néző. Jv.: Nepp, Krukk.

Vadmacskák: Zsámár P. 22/9, Jurkó 11, Balogh V. 14/6, Scheiber, Bánhegyi B. 2. Csere: Bánhegyi D., Horváth L. 6, Csuha, Garai, Simon. Edző: Zsámár Krisztián.

Még a találkozó 7. percében is vezetett a kanizsai csapat, a fővárosiak onnan vették csak át a meccs irányítását. A vendégek kezdeti lendülete még a 14. percben tért vissza, akkor feljöttek öt pont különbségre, az MTK-TFSE pedig ugyan később valamennyire még elhúzott, de jött egy olyan háromperces szakasz, amikor a felek nem találtak a kosárba. A nagyszünetet követően aztán már húszpontos differencia is volt az együttesek teljesítménye között, és nem is volt kérdéses a győztes csapat kiléte. A vendéglátók nem titkolt célja, hogy akár a dobogóra is odaérjenek, s ezúttal ezt nyomatékosítani is tudták.

Jók: a kanizsai csapatból senki.

