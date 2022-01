Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely–Zalakerámia-ZTE KK 86-73 (16-16, 28-20, 19-20, 23-17)

Szombathely, Savaria Aréna, 2100 néző. Jv.: Győrffy, Tóth C., Makrai.

Falco KC: Somogyi 11/3, Benke 14/6, Clark12/6, Golomán11, Keller Á. 5/3 Csere: Váradi 15/12, Perl 9/3, Verasztó 3/3, Hawkins 2, Barac 4, Sövegjártó, Takács Z. Vezetőedző: Milos Konakov.

ZTE KK: Wilson 11, Takács M. 2, De Cosey 12/6, Barnett 10, Holton 14. Csere: Horti 5, Németh Á. 6, Parks 11/3, Révész 2. Vezetőedző: Emir Mutapcic.

Teljes keretével készülhetett a címvédő ellen a ZTE KK, hiszen nem volt hiányzójuk az egerszegieknek. A másik oldalon a hétközi BL-meccsről hiányzó Váradi és Perl is ott volt már a vasiak rotációjában, egyedül a volt zetés Kovács Benedek hiányzott most is. Az egykor szebb napokat látott párharc jelenleg az első és az utolsó csatáját hozta, ettől függetlenül mindkét oldalon presztízzsel bírt az összecsapás.



Érdemes megjegyezni: a bajnokság első körében is hasonló volt a helyzet és akkor a ZTE hazai pályán csaknem összehozta a várt bravúrt, hiszen hosszabbítás után csupán egy ponttal kapott ki a szombathelyiektől. Mindenesetre a zalaiak most is jól kezdtek, igazából a jobb erőkből álló Falco nem tudta lerohanni a kék-fehéreket, akik vezettek (9-11, 11-15). A meglepetés ez volt és az is, hogy alig esett kosár az első negyedben, pedig erre már szinte mindenkit a pályára vezényeltek az edzők. A döntetlen eredménnyel zárult első negyed után a Bajnokok Ligájában is jeleskedő vasiak átvették a vezetést (25-18), zalai oldalon egyre több lett az előkészítetlen dobás, ami magával hozta a hibákat is. De nem szakadt le az egerszegi együttes, legalábbis annyira, hogy maradjon látótávolságon belül (35-29), azonban amikor a Falco felgyorsította a játékát, arra nagyon nem volt válasza a kék-fehéreknek. Vezetett a Falco, ebben nem volt meglepetés (44-36).



Következett az a bizonyos harmadik negyed, ami a ZTE KK szempontjából ebben a szezonban nem a legerősebb időszaka. A lepattanók terén sokkal jobban állt a zalai együttes, azonban nem tudott közelebb kerülni a Falcóhoz így sem, sőt. A 26. percben már 55-40-re vezetett a házigazda, s ebben a negyedben megint kevés kosár született. A ZTE KK De Cosey hármasa előtt mindössze hat pontig jutott hét perc alatt, aztán Parks és Barnett talált be, így mindjárt valamivel jobban festett egerszegi szempontból az eredmény (57-49). Sőt, 60-56 is állt az eredményjelzőn és ezt a negyedet egy ponttal megnyerte a ZTE KK. Kapaszkodtak a zalaiak, de egyre több pont érkezett a másik oldalról és Váradi negyedik triplája után a legnagyobb különbség alakult ki (79-62). Öt perc volt hátra és az egerszegieknek innentől már nagyon nagy hajrára lett volna szükségük arra, hogy legyen bármilyen reményük. Nem lett, de összességében ez volt a realitás.



Győzött a Falco KC, teljesen megérdemelten.