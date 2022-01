A mérkőzés hatalmas csatában és hideglelős izgalmak közepette, kétszeri hosszabbítás során dőlt csak el, pedig a záró negyed elején, 60-48-as hazai előnynél még úgy látszott, a ZTE KK ennél sokkal magabiztosabb sikerrel zárja az estét. Nehéz megmondani, hogy a hazaiak kritikája, vagy a vendégek dicsérete inkább, hogy nem így lett, mindenesetre tény: az ellenfélnél ekkor kezdett úgy játszani a két oszlop, a szlovák, illetve bolgár válogatott Ihring és Minchev, ahogy a hírnevük alapján már az elejétől vártuk tőlük. De szerencsére már hiába igyekeztek, hiszen a nyerő ember a zalai Jordan Barnett lett, aki ezúttal kimagaslóan teljesített: 36/18 pontját mezőnyből 71 százalékos hatékonysággal szerezte, 45-ös VAL-értékével pedig a második legjobb Minchevre is tíz egységet vert. És tette mindezt úgy, hogy az 50 perc tiszta játékidőből 46-ot a pályán töltött.



Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az OSE-Lions részéről Yordan Minchev hívta fel a figyelmet: csapatukban sok a sérült és a vereségük egyik oka lehet, hogy több játékos is szinte végigjátszotta a találkozót. A mérkőzés statisztikái viszont elárulják: a mezőnyből a legtöbb időt a zetés Barnett, valamint Wilson (44 perc) és De Cosey (43) volt a pályán, az oroszlányi Ihring (42), Minchev (41) és Burns (40) csak utánuk következett.



Amiben karakteres különbség volt az OSE-Lions javára, az a lepattanózás, melyet 43-29-re nyertek meg a vendégek. A hazai siker egyik okaként említhető, hogy míg a ZTE KK 10-10 szerzett és eladott labdával zárt (mondjuk az utóbbi szám azért még lehetne alacsonyabb), addig az ellenfélnél 4 és 16 volt ez a két szám. Viszont az elmúlt hetek-hónapok – finoman szólva – nem túl attraktív zalai játéka után egyértelmű sikerként említhető, hogy az egerszegi oldalon gyűlt össze több gólpassz (19-14), mely téren Wilson (7) és De Cosey (5) vitte a prímet. És történt mindez úgy, hogy a kék-fehérek játékában begyakorolt formulákat továbbra sem nagyon lehetett látni, inkább az szúrt szemet, hogy Wilson (túl) sok labdabirtoklásnál passz nélkül végigpattogtatta a támadóidőt, majd betört, de az esetek nagyobb részében nem talált a gyűrűbe.



De visszacsatolva a bevezető gondolatra: valójában mindegy is, hogyan történt, a lényeg, hogy összejött a győzelem, 2022-ben és zsinórban a második. A csapat körül és nyilván az öltözőben is sokkal jobb a hangulat, most már nem csak az örök szurkolói derűlátásra alapozhat, aki úgy véli, lesz még a ZTE KK ennél feljebb a tabellán.



A közeljövőre a hazai center, Horti Bálint így szabta meg az irányvonalat:

– Most kell a földön maradni és dolgozni tovább, akkor pedig remélhetőleg minden rendben lesz.



A ZTE KK legközelebb szombaton lép pályára, amikor a Szeged vendége lesz.