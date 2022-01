Sorozatban elszenvedett kilenc vereség után fogadta szerda este a Kecskemétet Emit Mustapcic együttese, amely továbbra is sereghajtó. Legelőbb innen kellene elmozdulni, ám ehhez győzelmek kellenek, lehetőleg minél előbb. A mérkőzést aztán úgy is kezdte a ZTE KK, hogy ezen az estén akar egy lépést végre előre megtenni. Jordan Barnett például gyakorlatilag hibátlanul játszott az első negyedben labdákat is szerzett és dobott egy plusz egyes hármast is (15-4), de társai is nagyon igyekeztek. Az egerszegieknél bemutatkozott az év első napján Fehérvárról kölcsönvett Takács Martin (Bonifert Bendegúz viszont sérülés miatt hiányzott a keretből) és minden jól alakult a pályán... Aztán támadásokat rontottak a kék-fehérek, nem tudták kivédekezni a Kecskemét akcióit és máris 23-19 lett az állás, amire hazai időkérés volt a válasz. Barnett - ki más? - hét pontjával újra tíz lett közte (30-20), sőt, DeCosey is rátett erre még (35-20), így joggal ünnepelt a hazai publikum. Megnyugodni persze nem lehetett hiszen a Kecskemét sem veszíteni érkezett Zalaegerszegre, ahhoz viszont túl összeszedett volt a hazai együttes ezen az estén, hogy meginogjon, amit végre jó volt látni. Magabiztos egerszegi vezetéssel ért véget az első félidő (43-26).