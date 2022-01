– Abban az időszakban nemcsak a legjobb csapat volt a miénk, hanem a legjobb szurkolótábor is – tette hozzá Bóbics László. – Úgy gondoltam, hogy legyen egy családias hangulatú kötet erről az időszakról, amiben minden főszereplő megszólal, a vezetőedzőtől a szertárosig és a pályamunkásig bezárólag.

Vigh László országgyűlési képviselő elmondta: Zalaegerszeg és a ZTE neve egybeforrt, de egész Zala megye csapata is volt az aranyérmes együttes. Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere szerint is mindenki büszke lehet erre az időszakra. Az akkori polgármester, dr. Gyimesi Endre azt is kiemelte, hogy az építkezés már korábban megkezdődött.

Végh Gábor, a ZTE FC többségi tulajdonosa azt mondta: büszkék a klub dicső múltjára és azon dolgoznak, hogy hasonló legyen a jövője is. Reményét fejezte ki, hogy egyszer talán ismét eljön az a fajta összefogás, amiből húsz éve a siker is kijött.

Kocsárdi Gergely, a bajnokcsapat kapitánya és Bozsik Péter vezetőedző is felidézte emlékeit. Utóbbi kiemelte: érződött már a kezdeteknél, hogy jó lesz a csapat, majd az is kiderült, hogy mindenki egy irányba húz, és ez volt a kulcs.

A könyvet előjegyzés alapján (Joy Cafe, Alibi Pub, ZTE Shop) lehet megrendelni.