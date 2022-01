Köcse József hobbiszinten, úgymond amatőrként járja a versenypályákat. Többen is vannak így, s az ő példája is azt mutatja, hogy profi háttér nélkül, önerőből is lehet hódolni az autóversenyzésnek. De persze azért az sem árt, ha az ember egy kicsit konyít is az autókhoz.

A Nagypáliban élő, de Egerváron dízelszakműhelyt irányító Köcse József elmondása szerint nézőként csöppent bele az autóversenyzésbe, majd idővel ő is volán mögé ült. A Racing Star sorozatban, majd az R-Cup Challenge-ben is kipróbálta magát a ralikrosszosok között, és legutóbb harmadik helyezést ért el.

Köcse József baráti segítséggel készíti fel a következő szezonra is a Ford Escort RS 2000-est

– Ezek amatőr sorozatok, de bejelentett versenyek, főleg azoknak, akik hobbiszinten szeretnek versenyezni, egyfajta kikapcsolódásként – magyarázta a lényeget Köcse József, hozzátéve: társaival együtt ő is várja már a tavaszt és a nyarat, amikor újra útjukra indulhatnak a versenyek. – Én egy Ford Escort RS 2000 típusú autót építettem át, ami 1992-ben nagyon jó kocsi volt, de persze ma már vannak nála erősebbek ebben a géposztályban is. Az autót magam raktam össze, ez nálam is egyfajta szenvedély a munka mellett.

Az Alföldön, illetve Ádándon voltak ezek a futamok, de a Veszprém megyei Nyirádon, a felújított és átépített versenypályán tervezik újranyitni az idei sorozatokat. Ezek amatőröknek szóló kihívások, hiszen nem mindenki tud profi hátteret biztosítani magának.

– Ahhoz, hogy kéthetente országos bajnoki futamokon induljon az ember, és megfelelően fel is készüljön, már olyan szponzoráció szükséges, amit nem mindenki tud előteremteni – magyarázta Köcse József. – Aki szereti ezt a technikai sportot, az alacsonyabb szinten is meg tudja teremteni a lehetőséget, hogy versenyezhessen. Persze kell egy autó, amit aztán úgy készít fel az ember, ahogy akar. Az nem hátrány, ha még ért is hozzá, hiszen ezzel pénz tud megspórolni. Én is műszak után építem, készítem fel az autót, ha pedig van segítség, azt megköszönöm, szerencsére vannak, akik hobbiszinten ezt is élvezik. Támogatóim persze akadnak nekem is, nekik hálával tartozom ezért.

Köcse József azt mondja: általában három–öt tagú csapattal utaznak el a versenyhétvégékre, melyek kikapcsolódást is jelentenek számukra. Baráti alapon Szakos Gábor segít neki, úgy a felkészülésben, mint a versenyzésben.

– Azért el is lehet fáradni, hiszen nagyon nem ülünk le nap közben, mindig van valami, amit meg kell oldani. De szeretjük és még sokan vannak így, hiszen egyfajta csapatépítő program is ez egyben. Vannak jó autók a mezőnyben, meg sokszor ismertebb versenyzők is beszállnak közénk, és jó dolog, hogy ellenük is kipróbálhatjuk magunkat. Most készülünk a szezonra, nagyon bízunk benne, hogy Nyirádon lesznek versenyek, ahogy az eredeti tervekben is szerepel – mondta még el zárásként Köcse József.