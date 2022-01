Az egyesület elnöke, Szabó József szerint a területen akár edzéseket is szervezhetnek a technikai sportok hazai és külföldi képviselői számára. Ez pedig egy nyereséges működtetés lehetőségét is előrevetíti.

- A pályát már tavaly kipróbáltuk, és arról a versenyről minden résztvevő elégedetten nyilatkozott - magyarázta Szabó József. - A volt bánya a lakott területtől messze van, így nem zavarjuk a város lakóit. A terület a további bővülésre, fejlődésre is lehetőséget ad, és az év elején erre is történtek már előkészületek. Az egyesület eredeti szándéka az volt, hogy megvásárolja a már működésből kivont bányaterületet. A tulajdonos azonban olyan magas árat kért érte, amit nem tudtak vállalni, így alternatív megoldásként a bérlés merült fel. Hosszas egyeztetés után a közelmúltban meg is állapodtak.

- Öt évre szóló bérleti szerződést kötöttünk azzal a kitétellel, hogy egy év után visszaadhatjuk az üzemeltetést a tulajdonosnak, ha nem jönnek be a számításaink - magyarázta az elnök. - Úgy gondoljuk, ez csak egy biztosíték, hiszen már 2022-re legalább öt-hat verseny megrendezésében gondolkodunk, ebből az elsőt akár már február-márciusban meg is tartanánk. És a sportág ismert hazai versenyzői közül többen jelezték, hogy akár edzenének is itt. Szabó József azt mondja, a terület nagysága és adottságai nemcsak ralikrosszversenyek vagy roncsderbik megrendezését teszik lehetővé, de off-road találkozókét is. Ezen a területen szintén vannak terveik. A zalalövői egyesületnek jelenleg mintegy 25 tagja van. Köztük legalább 10-12 olyan személy is akad, akik versenyezni is kívánnak.