Paksi FC–ZTE FC 3-2 (2-1)

Paks, néző. Jv.: Antal (Király, Aradi).

Paks: Rácz - Vas (Osváth, 58.), Kinyik, Szélpál, Medgyes - Papp, Widecker (Szabó B., 46.), Bognár (Balogh, 91.), Kesztyűs - Böde (Sajbán, 58.), Ádám M. (Gyurkits, 93.). Vezetőedző: Bognár György.

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Kálnoki-Kis, Serafimov, Gergényi - Halilovic (Koszta, 70.) - Milovanovikj (Grzan, 60.), Bedi, Tajti, Meshack - Zimonyi (Szalay, 77.). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gólszerzők: Bognár (11.), Ádám M. (39., 67.), illetve Zimonyi (33., 61.).

Sárga lap: Ádám M. (13.), illetve Halilovic (69.), Lesjak (74.), Tajti (74.)



Nem volt zavartalan a ZTE FC felkészülése, s amint a szezon előtti nyilatkozatában Waltner Róbert is jelezte: folyamatosan voltak hiányzói a négyhetes felkészülés alatt, hiszen a vírus őket sem kerülte el. A paksiaktól nem érkeztek ilyen hírek, akik törökországi edzőtáborban is jártak, ez alapján - no és a hazai pálya miatt is - a Tolna megyeiek tűntek esélyesebbnek.



Ami persze csak addig tart, amíg pályára nem lépnek a csapatok. A ZTE-ből az alapemberek közül Bojan Sankovic és Josip Spoljaric a keretben sem volt, Koszta Márk pedig csak a kispadon foglalhatott helyet. Azért a másik oldal sem volt komplett, hiszen Lenzsér és Szabó J. sem állt a hazaiak rendelkezésére.



A kezdés után gyorsan kiderült, hogy az egerszegiek egy eddig szokatlan felállást (4-1-4-1) választottak méghozzá úgy, hogy Bedi Bence a középső négyesben helyezkedett, de nem a bal, hanem inkább a jobb oldalon. AZ első tíz percben talán a ZTE birtokolta többet a labdát, de a második tíz perc gyorsan meghozta az első találatot. Amit a Paks jegyzett, amikor szabadrúgáshoz jutott a kaputól 17 méterre, Bognár István pedig jobbal, mesterien csavart a léc alá, 1-0. Ami szép, az szép, el kell ismerni és szép lett volna azonnal az egyenlítés is, de Tajti hiába vette át a labdát Rácz kapus mellett, kisodródott és onnan már nem tudott kapura fordulni. A vezetés érezhetően magabiztosabbá tette a Paks csapatát, miközben a ZTE próbált építkezni, csakhogy nem igazán jutott el veszélyes akciókig. A 28. percben aztán kis területen játszották meg a labdát az egerszegiek, aminek a végén Bedi 7 méterről lőhetett, de fölé. Ezekben a percekben aktívabb volt a zalai csapat és a 33. percben meg is lett az eredménye. Meshack a bal oldalról centerezett középre, ahol érkezett Zimonyi, megelőzte Rácz kapust és az ötösről a kapuba lőtt, 1-1. Ekkor már benne volt a zalaiak játékában a gól, a 38. percben ha Zimonyi határozottabb, akár vezethetett volna a ZTE, de kivárt a lövéssel és oda lett a lehetőség. nem úgy a másik oldalon. A 39. percben jobb oldali szöglet után a kapu előtt egyedül maradt Ádám Martin, aki úgy fejelt 3 méterről a kapuba, hogy szinte csak bele kellett tennie a fejét a labdába, 2-1. A gól viszont gól, Ádámnak pedig ez már a 16. találata volt.



Csak a hazaiak változtattak csapatukon egy helyen a második félidőre, a zalaiak változatlan összetételben próbáltak javítani helyzetükön. Hasonlóan folytatódott a játék, mint korábban, tehát a ZTE támadott, de a Paks kézben tartotta a meccset. Bognár György újabb két cserét hajtott végre (Böde láthatóan nem örült, hogy le kellett jönnie), de Waltner Róbertnél is eljött az idő a váltásra. Azt a Sime Grzant küldte be, akit ezen a héten vettek kölcsön az Eszék együttesétől, de nem a horvát középpályás került a középpontba. Hanem ismét Zimonyi, hiszen a 61. percben Meshack játszotta meg Lesjakot, aki laposan a kapu elé adott. ahol érkezett Zimonyi és az ötösön belülről remekül pörgetett a jobb sarokba, 2-2. Az egerszegi támadó duplázott, ami önmagáért beszélt. Lehetett volna egyedül is a meccs embere, csakhogy Ádám Martin is duplázott. A 67. percben Bognár passzolt a kapu elé, ahol Ádám érkezett és Serafimovot félig estében megelőzte és 5 méterről továbbított a kapuba, 3-2. Aki sok gólt várt ettől a találkozótól, ezt megkapta, de zalai szempontból mégsem örültek túlzottan ennek ebben a pillanatban. Persze egy újabb egerszegi gól megint változtathatott volna ezen, és a csereként beállt Koszta lövése után csaknem ott táncolt ismét a hálóban a labda, de oldalháló lett végül. A ZTE szépen adogatott, eljutott a tizenhatosig és azon belülre is, de semmi nem jött össze neki. Pedig, az összkép alapján rászolgált volna az egyik pontra, kétszer is egyenlített, de nem szerzett pontot.



Ami jól jött volna.