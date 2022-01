Szigeti Bikák–Egerszegi Titánok 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)

Budapest, FTC Sátras jégpálya, Jv.: László, Kovács

Egerszegi Titánok: Sipos P. – De Paoli V., Kéner M., Barna D., Simon A., Szabó K. (első sor), Baracsi Z., Maslac M., Bosnyák M., Egyed M., Varga D. (második sor), Benkő I., Somogyi A. Játékos-edző: Simon Alfonz.

Gólszerzők: Barna, Bosnyák, Egyed, Varga 3.

Az első harmadban sikerült a vendégeknek ráerőltetni az akaratukat a hazaiakra. Bosnyák már az első percben betalált, majd az első negyed óra végén Varga és Egyed is ütött egy-egy gólt. A zalaiak több gólt is szerezhettek volna, de a vendéglátók kapusa többször is bravúrral hárított. A második harmad kiegyenlített játékot hozott. Mindkét oldalon szereztek egy gólt, és így nem változott a különbség. A záró játékrész felénél kettős emberhátrányt sikerült kivédekezniük az egerszegieknek, majd Varga és Barna góljaival bebiztosították a győzelmüket.

Simon Alfonz: „Már az első harmadban eldönthettük volna a mérkőzést, de naggyá tettük a hazai kapust. A második harmadtól megnehezítették néha a dolgunkat a kétes bírói döntések, de szerencsére ez nem fogta meg a csapatot. A harmadikban pedig fegyelmezett játékkal és két újabb találattal zártuk le a mérkőzést. Elégedett vagyok a csapat játékával és bizakodva várjuk a többi találkozó alakulását az alapszakasz végén.”

A fővárosi találkozóval az Egerszegi Titánok számára véget ért az alapszakasz, ahol nyolc mérkőzésből ötször nyertek és háromszor veszítettek. Az alapszakasz február 13-án zárul és az eredmények alakulása tükrében a zalaiak jó eséllyel ott lehetnek a legjobb négy csapat között, így az elmúlt évhez hasonlóan idén is éremért küzdhetnek a rájátszásban.