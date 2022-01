Kanizsai Vadmacskák SE–Atomerőmű KSC Szekszárd II 78-69 (19-19, 26-22, 25-12, 8-16)

Nagykanizsa, 30 néző. Jv.: Németh S., Bozóki.

Vadmacskák SE: Zsámár P. 25/3, Jurkó 25, Scheiber 6, Bánhegyi D. 6, Horváth L. 4. Csere: Bánhegyi B. 8, Balogh V., Csuha 4, Simon E., Benczik, Garai. Edző: Zsámár Krisztián.

Jók: Jurkó, Zsámár P.

Nem állt a tabellán olyan távol egymástól a meccset megelőzően a két csapat, ugyanakkor a kanizsaiak voltak előrébb, s ezt a helyzetet „tartósították” is volna 2022 számukra első tétmeccsét követően. Persze, ott voltak a pályán a szekszárdiak is, akik nem is hagyták rögtön ellépni a dél-zalaiakat. Fej fej mellett szerezték pontjaikat a mérkőző felek, a mérkőzés 14. percében tudtak csak ötpontos előnyre szert tenni a hazaiak, de a vendégek gyorsan vissza is zárkóztak. A harmadik negyed kezdetén aztán a Kanizsa igencsak elrajtolt és nem csupán közte tízen tartotta ellenlábasát, de még jobban elhúzott a Tolna megyeiektől. A harmadiknak szinte a fordítottját hozta a negyedik, ugyanakkor az Atomerőmű II. már csak közelíteni tudott a kanizsaiakhoz, akik összességében fontos sikert könyvelhettek el.

A KVSE tizenegyedik helyen áll és a következő for­dulóban éppen a jelenleg tizedik MAFC-hoz látogathat.

Zsámár Krisztián: „Gyakorlatilag egy hónap után vívtak a lányok bajnoki meccset, és a sok edzés mellett alighanem jól is esett már számukra mérkőzést játszani. Voltak persze hibák, ugyanakkor tegyük hozzá, az akarattal nem volt probléma.”

A ZTE NKK együttesének mérkőzése elmaradt, ugyanis a TFSE jelezte, hogy halasztani szeretne a csapatában történt nagyszámú megbetegedések miatt.