A teskándiak az őszt egy 6-0-s hazai győzelemmel kezdték a Gyenesdiás ellen, majd a Zalaszentgrót elleni idegenbeli rangadót is megnyerték Szabó Benjamin 82. és Bontó Marcell 90. percben szerzett góljaival. A folytatás is jól sikerült a Teskándnak, hiszen az ősszel lejátszott mind a 12 mérkőzésükön győztesen hagyták el a pályát, mindezt úgy, hogy egyetlen percig sem álltak vereségre. A második helyen álló Csesztreg ellen 8-0-s, míg a harmadik Semjénháza ellen pedig 5-0-s sikert könyvelhettek el, mindkétszer hazai pályán. A csapat legjobb góllövője Pergel Bence lett az ősszel, aki összesen 23 találatig jutott, egy mesterötös, egy mesternégyes és négy mesterhármas fűződik a nevéhez.



A sikeres őszről és a folytatásról Pergel Attilát, a Technoroll Teskánd vezetőedzőjét kérdeztük.



– Az idei bajnokságra a csapatunk jól erősített, és jelenleg elmondhatjuk, hogy a célként kitűzött bajnoki címért folyó küzdelemnek nagy eséllyel indulhatunk neki a tavasszal – tekintett vissza az őszre az együttes szakvezetője. – Az őszi fordulókat pontveszteség nélkül teljesítettük, emellett látványos és gólgazdag találkozókat játszottunk. Eddig a legtöbb gólt rúgtuk és a legkevesebbet kaptuk, így a gólkülönbségünk 68-4, ettől függetlenül javulnunk kell a helyzetkihasználásban. A nyáron elkezdett úton szeretnénk továbbmenni és a lehető legjobb eredményt elérni. Ha bajnokságot tudunk nyerni és az utána lévő dolgok is úgy alakulnak, akkor az egyesületünk vállalja a magasabb osztályt. Az egyetlen fájó vereségünk a Magyar Kupa legjobb 64 csapata között volt, de remélhetőleg ebből hosszútávon profitálhatunk. Emiatt fontos, hogy csapatunk a jövőben minden mérkőzésen maximális teljesítményt nyújtson. Egy változás történt nálunk, Szekeres Ferenc külföldi munkalehetőség miatt távozott, rajta kívül más nem jelezte távozását. Egyelőre nem igazoltunk, de nem elképzelhetetlen új játékos érkezése, mivel a keretünk rövid, és hosszú tavasz előtt állunk. A felkészülésünket műfüves pályán január 10-én kezdjük, és az edzőmérkőzéseinket is műfüves talajon játsszuk. Ezt azért hangsúlyoztam, mert lesz olyan játékosunk, aki emiatt nem fog velünk együtt készülni, ő külön egyéni edzéseket fog elvégezni ezen időszak alatt. A felkészülés során NB III.-as csapatok ellen is játszunk, méghozzá a Balatonfüreddel, az Andráshida SC-vel és a Nagykanizsával, valamint a Vas megyei listavezető Celldömölkkel és a dobogós Sárvárral. Február végén pedig már az elmaradt bajnoki mérkőzésünket pótoljuk.



Aztán következhet a bajnoki sorozat, ami március elején indul a mezőny számára. A Technoroll Teskánd a március 5-i nyitányon a Gyenesdiás vendége lesz.



A házi góllövőlista:

23 gólos: Pergel Bence.

16: Bontó Marcell.

8: Bailo Dávid.

4: Nagy Richárd.

3: Hetesi Patrik, Simonfalvi Gábor.

2: Molnár András.

1: Bedő Marcell, Nagy Martin, Nagy Tamás, Pergel Dávid, Szabó Benjamin.