A vendégek felvezető triplakísérletei nem sikerültek, a ZTE viszont összeszedetten kezdett, főleg védekezésben (3. p.: 6-3). Zalai részről De Cosey részéről volt a legnagyobb veszélyben a gyűrű (7 perc alatt 7 pont), a tolnaiaktól Goins tartotta vele a lépést valamennyire. Nem fogadta osztatlan nézői szimpátia a Zetében első csereként érkező Révészt, de a játékosnak bravúros és ügyes kosara is akadt a következő percekben, így hangolta magára a publikumot (8. p.: 23-15). Az Atom kezdte belőni magát távolról, ésa Horti ellen megítélt sportszerűtlen hibát is, maximálisan kihasználta, de a ZTE mindezek és az első negyedet lezáról Kis-tripla ellenére is simán hozta a játékrészt. Hazai szempontból jól indult a második tíz perc is (13. p.: 36-25), jött is az időkérés az ellenféltől, melynek már 3 személyi hibával álló játékosa is volt már. Az extra pihenő használt a Paksnak (15. p.: 36-30), zalai értekezlet következett, majd újra a Paks szlovén mesterének akadt mondanivalója (18. p.: 44-32). A ZTE védekezése nem egyszer állította megoldhatatlan feladat elé az ellenfelet, a túloldalon pedig remekül céloztak a zetések (az első félidőben 65,5 százalék). Nagyszünet előtt 16 másodperc alatt 3 kosár esett, melyek közül kettőt a ZTE dobott, kecsegtető félidei állást alakítva ki (52-38).

Forrás: Seres Péter