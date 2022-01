Szombaton teljes fordulót, a tizenhetediket játszották a férfi kosárlabda élvonalban, ahol a Zalakerámia-ZTE KK célja az volt, hogy az Oroszlány ellen hazai pályán győzelmi sorozattá fejlessze a szerdán ugyanitt, a Kecskemét ellen aratott sikert. Nagyon küzdelmes meccsen, kétszeri hosszabbítás után, de sikerült.

Zalakerámia-ZTE KK - MVM OSE-Lions 89-85 (14-17, 31-17, 15-14, 15-27, 5-5, 9-4) - kétszeri hosszabbítás után

Zalakerámia-sportcsarnok, 900 néző. Jv.: Praksch, Farkas G., Nyilas.

ZTE: Wilson 7, Takács, Barnett 36/18, De Cosey 19/12, Holton 13/3. Csere: Németh 6, Parks 2, Csuti, Horti 4, Polster, Révész 2. Vezetőedző: Emir Mutapcic.

OSE: Ihring 19/9, Tóth B. 3/3, Parrish 10/6, Minchev 26, Burns 14/3. Csere: Dorogi, Mucza, Ruják 8, Garamvölgyi 3/3, Molnár 2. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Kipontozódott: Parrish (37.), Horti (45.).

Az egerszegi kék-fehérek hétközi győzelme óta az OSE "lépett elő" az NB I A legrosszabb formában lévő együttesévé, zsinórban elszenvedett négy vereséggel. A ZTE tehát nem is kívánhatott volna jobb ellenfelet ahhoz, hogy sereghajtó pozíciójából folytatni tudja a felzárkózást.

Forrás: Katona Tibor

Az Oroszlány nyitott két duplával, de De Cosey hármasa után, a 2. percben már a ZTE vezetett (5-4). A hazaiak eleinte védekezésben voltak jobbak, illetve szívmelengető volt látni az elszántságot is: Wilson például labdavesztés után végigfutotta az egész pályát, hogy visszakanalazza a labdát a vendégektől. A túloldalon bravúrkosarakat láthattunk (ilyen volt Takács légpasszából Barnett második zsákolása), majd beesett egy távoli Holtontól is (5. p.: 12-8). Az OSE időkéréssel rendezte a sorokat, hazai oldalon pedig az addig is szerény ponttermés majdnem nullára aszott össze, az ellenfél meg is nyerte az első negyedet. A ZTE-nél beállt Parks, de nem tudott lendíteni a csapaton, sőt. Az Oroszlány vezetett, de ekkor hirtelen előlépett Barnett. A zalai légiós első két triplája még csak arra volt jó, hogy a csapat felzárkózzon (16. p.: 26-27), de az egyszemélyes show-t a vendégek időkérése sem tudta megállítani. A bedobó négy triplát, meg még 4 pontot szorgoskodott össze a negyedben, s az utolsó távolit ráadásul faulttal együtt dobta be. Igaz, a büntetőt utána elrontotta, így a 20 pontot csak elérte, átlépnie nem sikerült nagyszünetig (45-34).

A részeredmény alapján talán meglepő, hogy az OSE az első félidőben jelentősen jobban szedte a lepattanót (13-21), a szerzett (7-2) és az eladott labdák (3-10) terén viszont a ZTE KK volt sokkal jobb. Örömteli volt hazai oldalon a 11 gólpassz is - szóval kiváló hangulatban telt el a nagyszünet.

A második félidőt is a házigazda kezdte jobban (24. p.: 52-36), de aztán kimaradt három támadás, míg a túloldalon Parrish bevágott két távolit (az első pontjai voltak a meccsen), s jött is Mucapcic időkérése. A negyed derekán hazai szempontból jó hír volt, hogy a vendégek szlovák válogatott irányítója, Ihring harmadik faultja után a padra került (az OSE a játékrészben 5-1-re "vezetett" személyi hibák terén). Támadásban azonban ettől függetlenül gondjai voltak a Zetének. Az Oroszlány 10 pont alá is felkapaszkodott egyszer (57-48), de hazai időkérés, egy technikai a vendégek kispadja ellen, valamint Révész duplája "lerendezte" a negyed végét (60-48). A záró tíz perc elején a ZTE nem nagyon fért a vendégek gyűrűjéhez, akik pedig lassan, de biztosan olvasztották a hátrányukat (33. p.: 60-54). A két vezér, Ihring és Minchev valóban az OSE élére állt ekkor, a csapat pontjainak döntő hányadát ők szerezték, miközben a ZTE ritkán tudott csak válaszolni. A hazai támadásokban nem nagyon látszott elképzelés, a kiharcolt dobóhelyzeteket pedig zömében elrontották. Az Oroszlány a 39. percben egyenlített (73-73), aztán jöhetett a ráadás.

Forrás: Katona Tibor

A hosszabbítás hasonló mederben zajlott, rendre a hazaiak vezettek, de döntő fölényt nem tudtak kiharcolni. A második öt percben aztán ismét Barnett lépett elő a hazai csapatból, aranyat érő megmozdulásaival 6 pontra is elhúzott a ZTE, az OSE pedig hiába igyekezett, innen már nem tudott visszajönni.

Emir Mutapcic: "Gratulálok a csapatnak! Szívvel küzdöttünk, megfelelő elszántsággal bizonyítottunk a szurkolóknak is. A fiúk elszántan dolgoznak az edzéseken, ennek köszönhető a sikerünk."

Sebastjan Krasovec: "Nagyon kemény meccs volt, pont amilyenre számítottunk. Nagyon jó játékosai vannak a Zetének és az új edzővel kiválóan felkészültek a találkozóra. Nehéz helyzetben vagyunk, sérülés is hátráltat minket, igyekeznünk kell ebből minél előbb kilábalni."