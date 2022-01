Kedves vendég érkezik Zalába, abból a szempontból mindenképp, hogy a Paks azon két csapat egyike, amelyet a szezon őszi felében (ráadásul idegenben) le tudott győzni a ZTE KK. Nyilván mondani sem kell: a továbbra is sereghajtó egerszegiek számára nagyon fontos lenne, hogy az októberi 80-72-es sikert meg tudják fejelni egy újabbal. A ZTE KK stábja és kerete sem teljes: Polster Attila mellett a másodedző, Baki Gergely is hiányzik betegség miatt, az egy héttel ezelőtti szegedi vereséget kihagyó Jordan Barnett viszont újra teljes értékű. Ez már csak azért is jó hír, mert két héttel ezelőtt viszont ő volt a zalai hős az Oroszlány legyőzésekor.

- A Paks is olyan csapat, amelynél edzőváltás történt a közelmúltban, illetve játékosokat is cseréltek, akik azóta nagyon fontos szerepet töltenek be az együttesben - kezdte az esélylatolgatást egy, a két fél közti párhuzammal Emir Mutapcic, a ZTE KK vezetőedzője.

Csak érdekesség: a Paks legutóbb attól a Kaposvári KK-tól kapott ki otthon 81- 64-re, amely a ZTE KK másik őszi "áldozata" volt.

A forduló péntek esti nyitómérkőzésén: Kecskemét- Alba Fehérvár 83-86.